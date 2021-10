A muchas personas, usar alternativas no libres de programas para Linux les parece un sacrilegio. Sin embargo, si no eres un fundamentalista de las licencias de software (Y, no estoy diciendo que haya algo malo en serlo) y valoras la funcionalidad, hay opcines muy buenas. Softmaker FreeOffice es una de ellas.

Softmaker desarrollaba una suite ofimática para Linux (De pago) cuando las únicas otras opciones que teníamos eran OpenOffice y el curioso fork de IBM llamado Lotus Symphony. Con el correr del tiempo sacó la versión gratuita que nos ocupa. FreeOffice. Aunque tenía menos funciones que su hermano de pago (Softmaker Office) siempre tuvo una interfaz más cuidada y una compatibilidad mejor con formatos privativos que LibreOffice.

Si eres usuario de Manjaro, ya conoces FreeOffice porque el instalador te da las opción de elegirla como suite ofimática en lugar de LibreOffice

Disponible Softmaker FreeOffice 2021. Por qué deberías darle una oportunidad.

Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de freeware. Es decir, no es una suite ofimática que te de las prestaciones completas por un corto período de tiempo, ni que te inserte marcas de agua o te imponga algún otro tipo de restricción artificial. Los programas son plenamente funcionales por todo el tiempo que quieras, tanto para uso comercial como hogareño.

Si eres de los que desconfían de la nube, pero escribes en el móvil, también cuenta con una versión para Android.

Otro dato importante, es que además de su compatibilidad con los formatos de LibreOffice, y de los suyos propios, también trabaja en forma nativa con los formatos de Word, Excel y Powerpoint.

Interfaz de usuario

Cuando Microsoft cambió la interfaz de Office por la de cinta, muchos la odiaron mientras que otros la amamos. Softmaker FreeOffice logra contentar a todos ya que puedes elegir la de cinta o la tradicional de menúes. De todas formas, si eliges la cinta, no tienes por qué renunciar a los menúes. En el caso de que cuentes con una pantalla téctil conectada al ordenador, dispones de un modo específicamente diseñado, si lo seleccionas, dispondrás de iconos más grandes y un mayor espacio entre los elementos de la interfaz de usuario, ya sea que hayas optado por la cinta como por el menú clásico.

Los programas

Textmaker (Procesador de textos)

En realidad, Textmaker va más allá de un simple procesador de textos ya que tiene funcionalidades de creación de publicaciones de escritorio, Para esto dispone de formas predefinidas y de la posibilidad de dibujar a mano alzada. También pueden insertarse imágenes en distintos formatos, además de editarlas modificando el tamaño y ajustando los valores de brillo, contraste y gamma. También es ideal para crear documentos técnicos no demasiados complejos ya que incluye una extensa biblioteca para la creación de diagramas de flujo y organigramas.

Yendo a las funciones más específicas de procesamiento de texto. además de los formatos de Microsoft y LibreOffice, puede trabajar con formatos RTF, HTML, Pocket Word, ASCII y Unicode.

Otra característica interesante es la de creación de documentos en formato PDF incluyendo etiquetas y marcadores.

PlanMaker (Planilla de cálculo)

Hace años imprimía la lista de precios para el negocio de ropa de un familiar. Tenía que caber en una sola página A4 acostada y variaba entre los 20 y los 30 artículos con 15 talles cada uno. Confieso que nunca logré saber como hacerlo en LibreOffice y me las arreglaba con Gnumeric hasta que empecé a usar PlanMaker. Todo esto es para decir que una de sus funciones es la de determinar de 5 formas diferentes en cuantas páginas se tiene que imprimir el documento.

Cada hoja de cálculo puede tener un tamaño de hasta 1 millón de filas y 16384 columnas en la que puedes realizar más de 430 funciones de cálculo incluyendo números complejos y matrices.

Se sabe que una imagen vale más que 1000 palabras. Por esto, PlanMaker ofrece más de 80 tipos diferentes de gráficos incluyendo los de barras, pictogramas y torta.

Como ya dijimos, es compatible con Calc y Excel

Presentations (Presentaciones)

Si como yo tienes menos habilidad para el diseño gráfico que Steve Wonder, el programa de presentaciones cuenta con diversas plantillas prediseñadas. Como los casos anteriores, las diapositivas maestras son compatibles con Powerpoint.

Para las animaciones y transiciones de archivos (Que pueden combinarse) Softmaker utiliza OpenGL.

Al momento de la presentación, puedes hacerlo en forma automática o personalizada. Además de ayudarte con un lápiz virtual.

Descarga

Yo creo que nuestra obligación como difusores es comentar todas las alternativas posibles y dejar que ustedes las prueban y elijan las que más les guste. Cuando alguien me pide que le instale una versión pirata de Microsoft Office, yo le recomiendo que pruebe FreeOffice y, nunca nadie quedó defraudado. También, es mi opción cuando me tomo un descanso de Ubuntu e intalo Manjaro.

Si quieres probarla, estos son los enlaces

Linux

Windows

Mac