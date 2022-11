Sin sorpresas. Para variar, los usuarios de Linux tenemos problemas al usar un programa o servicio. En esta ocasión, vuelve a ser Disney+, y digo «vuelve» porque es una reedición del fallo que se experimentó en el momento de su lanzamiento. La compañía asegura que es un bug, pero no está del todo claro. No parece que los portavoces del servicio estén diciendo toda la verdad, ya que el problema tiene fácil solución.

Si eres usuario de Linux y Disney+ y no puedes reproducir nada, se puede volver a disfrutar de su contenido cambiando el User Agent, es decir, el identificador que informa desde qué navegador y plataforma estamos accediendo a una página web. Aquí no es como el Shazam de Apple, que su versión web sólo funciona en Safari porque es de su propiedad; aquí hay que modificar la información del sistema operativo, y funciona perfectamente si le decimos que estamos en Windows o macOS.

Accede a Disney+ desde Linux cambiando el User Agent

Para ser honesto, yo no estoy suscrito a Disney+ (ni lo estaré, si esto sigue así…), por lo que no he podido confirmar que todo esto funcione tal y como explican. Cassidy James, ex de elementary OS y ahora parte del proyecto Endless OS, fue uno de los que se quejó abiertamente de esto, eligiendo la red social Twitter para hacerlo. En un principio dijo que sólo era necesario cambiar el User Agent, pero, respondiendo a un usuario que decía que no podía acceder, le dijo que sí funcionaba si se usaba «Firefox 83 en Windows».

Firefox 83 on Windows (one of the suggestions in my extension) is working here for me. :) — Cassidy James 🐘 (@CassidyJames) November 3, 2022

Para los usuarios de Linux que estén suscritos, espero que pronto se solucione el «fallo». Y también egoístamente, que esto de que siempre la tomen con los mismos no hace mucha gracia. Al final perdemos todos, y si los usuarios se dan de baja, Disney también.