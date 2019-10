Hace muchos años, tantos que yo aún usaba Windows e Internet Explorer, la primer persona que me habló de Linux me contó una historia: intentó entrar a una web con Firefox, no pudo, les envió un email pidiendo explicaciones, le respondieron que “su navegador está limitado” y él le respondió que “mi navegador es uno de los más usados. Si solo soportáis Internet Explorer, lo limitado es vuestra web“. Desde entonces, siempre que leo algo como esta noticia de Disney+ recuerdo aquella historia.

Disney presentó recientemente su servicio de contenido en streaming y, como Apple TV+, tiene un precio más que competitivo. Este puede ser uno de los motivos por el que decidamos suscribirnos a Disney+, pero uno para no hacerlo es que, por lo menos ahora mismo, no es compatible con Linux. Otros servicios como Netflix o Hulu sí funcionan en nuestros equipos, pero la gestión de derechos digitales (DRM) de Disney contiene más seguridad y habrá que realizar cambios para que podamos usarlos en Chrome o Firefox en Linux.

Disney+ usa un DRM más seguro

Si un usuario intenta acceder a Disney+ desde Firefox o Chrome en Linux, lo que verá será un aviso que muestra el texto “Error Code 83”, lo que significa que el estado de verificación de la plataforma es incompatible con el nivel de seguridad. Otros servicios como Netflix o Amazon Video funcionan perfectamente, pero porque son compatibles con las librerías Widevine. El problema es que los navegadores de Linux solo soportan Widevine Level 1 y Disney+ requiere el nivel más alto de seguridad.

El final de esta historia solo contempla una posibilidad: podremos usar Disney+ en Linux. La cuestión es cuándo. Hace un tiempo, muchos navegadores eran incompatibles con la reproducción de contenido protegido y ahora la mayoría de ellos nos permiten disfrutar de Netflix, también en Linux. Ahora solo queda ver cuándo se ponen manos a la obra para que los usuarios de Linux podamos usar la propuesta de Disney. En cualquier caso, está claro que yo no me paso a Windows por esto.