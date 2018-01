Cómo disfrutar de Twitch en Gnu/Linux

La plataforma de videojuegos Twitch está revolucionando el mundo del videojuego y de los videos a través de Streaming. Tanto que la propia Google ha decidido crear una plataforma similar para enfrentarse a la revolución de Twitch. Actualmente, para disfrutar de esta plataforma, o bien utilizamos el navegador web para disfrutar de los videos o bien utilizamos un cliente oficial para disfrutar de los videos sin necesidad de ejecutar el navegador web.

Existen varios clientes no oficiales de Twitch ya que por el momento no existe un cliente oficial de Twitch, a pesar de que el cliente oficial está construido con Electron. En cualquier caso, existe un montón de clientes no oficiales que podemos utilizar en Gnu/Linux sin problema alguno.

Aquí os vamos a contar como instalar Gnome Twitch, una aplicación para Gnome que nos permite tener la plataforma de Amazon en el escritorio. Gnome Twitch es el cliente más versátil y popular de todos y también es el cliente que está presente en más distribuciones Gnu/Linux de ahí que elijamos Gnome Twitch y no otros clientes.

Cómo instalar Gnome Twitch en nuestra distribución Gnu/Linux

Podemos instalar Gnome Twitch a través de los repositorios oficiales de la distribución. Pero también a través de Flatpack. Para ello solo hemos de escribir lo siguiente en la terminal:

flatpak remote-add flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo flatpak install flathub com.vinszent.GnomeTwitch

Si tenemos una distribución que admite paquetes snap como la propia Ubuntu, entonces hemos de escribir lo siguiente en la terminal:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8 sudo apt-get update sudo snap install gnome-twitch

Y con esto ya podremos disfrutar de Gnome Twitch en cualquier distribución. Tres métodos de instalación sencillos y rápidos de hacer. Métodos que nos permitirán disfrutar de Twitch sin necesidad de hacer uso del navegador web y con ello los recursos que esta aplicación consume de nuestro ordenador.