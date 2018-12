DiRT 4 oficialmente vendrá para Linux gracias a Feral Interactive

Feral Interactive lo ha vuelto a hacer, como viene siendo habitual últimamente, está portando DIRT 4 para Linux. Originalmente está desarrollado por Codemasters para PC y videoconsolas, el mismo estudio que desarrolla el videojuego oficial de F1, GRID Autosport y muchos más títulos bastante conocidos en la industria del entretenimiento digital. Y ahora los de Feral están trabajando para dar soporte a las distros GNU/Linux con este port.

Se ha hecho oficial y público a través de la cuenta de Twitter de Feral, donde se ha confirmado que será lanzado en 2019. Así que no quedará mucho para poderlo agregar a la creciente lista de videojuegos para Linux, que cada vez tiene más y de mejor calidad. Gracias a Feral por DIRT 4, Life is Strange 2, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms y esperamos que un larguísimo etc. Sinceramente, junto con Valve, están haciendo bastante por la plataforma del pingüino y el gaming.

En la nota de prensa que han lanzado, rezaba: “DiRT 4 tendrá una flota de más de 50 coches de rally, buggies, camiones y crosskarts, incluyendo el Ford Fiesta R5, el Mitsubishi Lancer Evolution VI, el Subaru WRW STI NR4, Audi Sport Quattro S1 E2, etc. Los jugadores pondrán a prueba estas increíbles máquinas en las rutas de rally más exigentes del mundo, desde los caminos de tierra de Australia hasta los nevados y peligrosos de Suecia, pasando por las pistas de tierra abiertas de Míchigan.“.

En la nota de prensa de Feral Interactive también se mencionó que DiRT 4 tendrá la capacidad de generar tus propias etapas, en función de la ubicación de los jugadores y el parámetro de ruta. Eso es una gran noticia y suena interesante, ya que no es algo que haya hecho antes la franquicia. Como siempre, aunque no sean de código abierto, vemos con buenos ojos que cada vez haya más videojuegos para nuestra plataforma, y que eso no produzca el escape hacia Windows o videoconsolas de nuestros users…