Dirk Hohndel y Linus Torvalds: resumen de la cumbre virtual sobre el kernel Linux

Linus Torvalds y Dirk Hohndel , Director de Código Abierto de VMWare, han hablado sobre el futuro de Linux y el desarrollo de este magnífico proyecto durante la primera cumbre del kernel virtual debido a la pandemia.

En esta Con han dado un repaso a muchos aspectos, desde el inusual tamaño del kernel Linux 5.8, como os comentamos, hasta otros aspectos del futuro del proyecto. En cuanto al tamaño, parece que el confinamiento ha tenido parte de la culpa, con más contribuciones al tener a los desarrolladores recluidos en casa. Es decir, el SARS-CoV-2 está acelerando algunas tecnologías.

Además, ha asegurado que ninguno de los desarrolladores han estado afectados por el virus, aunque Torvalds estuvo preocupado por uno de sus desarrolladores que permaneció desconectado durante uno o dos meses. Pero finalmente resultó que el problema era una lesión de esfuerzo repetitivo, muy común entre los desarrolladores de software.

Por su lado, Hohndel también ha estado hablando sobre la diversidad en la comunidad de desarrollo de Linux, algo de actualidad debido a las manifestaciones y disturbios que está habiendo en todo el mundo por la muerte de Floyd. Con algunos líderes negros como Kelsey Hightower y Byyan Liles, aunque en su mayoría son todos blancos, con gran presencia de chinos e indios como queda patente en las cumbres sobre el kernel. De hecho, el propio Torvalds reconoció que hay otras comunidades, como la de algunos proyectos de la nube, que son más heterogéneas que ellos…

También hubo lugar para repasar el trabajo que ahora están haciendo, y que según Torvalds es básicamente «literalmente algo muy fundamental, estamos limpiando y solucionando problemas. […] Linux es aburrido y así debería ser.«. Pero es aburrido para algunos, ya que para otros es extremadamente interesante, especialmente si te gusta la interacción al más bajo nivel con el hardware.

Sobre el futuro del desarrollo de Linux, ya he comentado a veces que Linus no durará eternamente, y que Greg es su mano derecha que podría tomar relevo. En esta cumbre también se habló de este problema, ya que la mayoría de los líderes actuales tienen más de 50 años. Torvalds aseguró «Para nosotros no hay nada más interesante que interactuar a un nivel bajo con el hardware y realmente controlar todo lo que está sucediendo. Así que no me malinterpreten, los nucleos no son aburridos, pero definitivamente es cierto que las personas principales han estado presentes por décadas. Sí, nos estamos haciendo viejos.«.

Muchos de los desarrolladores más veteranos ya se han mudado al mantenimiento y administración y han dejado la primera línea de desarrollo. El propio Torvalds es un caso: «No me gusta la palabra administración, porque no me considero un administrador, pero en realidad es lo que hago.«. Ahora los desarrolladores de 20 o 30 años son los que realmente están haciendo el trabajo de programación.

Además, Torvalds recordó otro gran problema que tienen: «No tenemos suficientes mantenedores. Resulta que es realmente difícil encontrar personas que sean mantenedores. Es interesante y desafiante, pero una de las desventajas de ser un mantenedor del núcleo es que tienes que estar allí todo el tiempo. Tal vez no son las 24 horas del día, pero cada día que reaccionas al correo electrónico, tienes que estar allí. […] Se necesita tiempo, se necesita experiencia. Haber hecho eso por un tiempo, como mantenedor desde abajo para empezar a avanzar lentamente y luego ganarse la confianza de suficientes personas.«.

Hohndel también preguntó a Torvalds sobre si los programadores de C se podrían transformar en los nuevos programadores de COBOL de la década de 2030. Linus contestó: «Creo que C sigue siendo uno de los 10 lenguajes principales. La gente está buscando hacer activamente controladores y cosas que no son muy importantes para el núcleo, por ejemplo, en Rust. La gente ha estado viendo eso durante años. Estoy convencido de que sucederá un día.»

Incluso hubo espacio para hablar de Apple y su movimiento hacia ARM, abandonando x86. Linus cree que cambiará la actual jerarquía de arquitecturas y asegura que: «Durante los 10 últimos años o más me he estado quejando de que era difícil encontrar hardware ARM que sea utilizable para el desarrollo. Existe, pero hasta ahora no han sido una verdadera competencia para x86.«. Hay cosas como AWS y sus procesadores Graviton, pero la nube no gusta a Torvalds: «Los desarrolladores del kernel queremos tener una máquina frente a ti. […] Me niego a desarrollar básicamente cualquier cosa que no pueda usar como mi escritorio«.

A todo esto, Hohndel hizo una broma diciendo que «Apple, si estás escuchando, consigue a Linus una de las primeras computadoras portátiles ARM«.