digiKam 9.2.0 ya está disponible con cambios importantes en la gestión de bases de datos, una nueva herramienta de búsqueda mediante lenguaje natural y la eliminación definitiva del soporte para Qt5. Esta versión del conocido gestor de fotografías de código abierto también llega cinco meses después de 9.1 y amplía la documentación con nuevos idiomas y completa la transición de la versión para macOS con procesadores Intel a Qt6.

El equipo de desarrollo ha registrado 123 incidencias resueltas para este lanzamiento. Aunque buena parte del trabajo se concentra en la evolución interna de la aplicación, la búsqueda asistida por inteligencia artificial destaca como una de las novedades más interesantes para quienes administran colecciones fotográficas extensas.

Búsqueda de fotografías mediante lenguaje natural

La novedad más llamativa de digiKam 9.2.0 es la incorporación de una herramienta de búsqueda avanzada que permite describir con palabras lo que se quiere encontrar, en lugar de construir manualmente filtros y condiciones.

El usuario puede escribir consultas como «fotografías de montañas del verano pasado con cinco estrellas», «paisajes con etiquetas rojas» o «vídeos de más de cinco minutos». digiKam interpreta la petición y la transforma en criterios de búsqueda compatibles con su sistema de catalogación.

La función utiliza un modelo de lenguaje de gran tamaño ejecutado localmente en el ordenador. Esto significa que las fotografías y las consultas no necesitan enviarse a un servicio externo para procesarse. Además, admite consultas en idiomas distintos del inglés, incluido el español: el texto se traduce automáticamente al inglés antes de pasar por el modelo.

Esta característica procede de un proyecto desarrollado durante Google Summer of Code 2026 por Srirupa Datta y se integra en las herramientas de búsqueda avanzada que ya ofrece la aplicación. Su objetivo es facilitar el acceso a colecciones grandes sin obligar al usuario a conocer todos los filtros disponibles.

digiKam 9.2 le dice adiós a MySQL y recomendación de migrar a MariaDB

Otro cambio importante afecta al sistema de bases de datos. digiKam 9.2.0 elimina el soporte para MySQL y recomienda migrar las instalaciones que todavía utilizan este motor a MariaDB.

La base de datos es una parte fundamental de digiKam, ya que almacena información sobre los álbumes, etiquetas, metadatos, valoraciones y otros elementos utilizados para organizar las colecciones. Por ello, este cambio merece atención antes de actualizar en instalaciones que dependan de una base de datos MySQL externa.

MariaDB pasa a ser la alternativa recomendada por el proyecto. Los usuarios afectados deberían revisar la configuración y preparar la migración antes de dar el salto a esta versión, especialmente cuando trabajan con bibliotecas compartidas o instalaciones en red.

Qt6 pasa a ser obligatorio en digiKam 9.2

La aplicación completa también su transición tecnológica al retirar el soporte para Qt5. A partir de digiKam 9.2.0, Qt6 es el único entorno de desarrollo admitido por el proyecto.

Este cambio afecta especialmente a las distribuciones y sistemas que todavía dependían de compilaciones anteriores basadas en Qt5. El equipo también ha portado a Qt6 la versión para macOS con procesadores Intel, unificando así la tecnología utilizada por las distintas variantes de la aplicación.

La transición permite mantener una base de código más homogénea y facilita el desarrollo de nuevas características sobre las versiones actuales de las bibliotecas Qt y KDE.

Más documentación y mantenimiento

La documentación oficial amplía su cobertura lingüística con la incorporación del hebreo y el esloveno. Es una mejora que no modifica directamente el funcionamiento del programa, pero facilita que más usuarios puedan consultar las instrucciones y aprender a utilizar sus herramientas.

El lanzamiento incluye además las correcciones acumuladas durante el ciclo de desarrollo. El registro oficial de KDE recoge 123 incidencias asociadas a esta versión, con problemas relacionados con búsquedas, gestión de metadatos, geolocalización, edición de imágenes, complementos y compatibilidad entre plataformas.

digiKam 9.2.0 está disponible para Linux, Windows y macOS a través de los paquetes publicados en los servidores de KDE. Los usuarios que utilicen MySQL deben prestar especial atención al cambio de base de datos antes de actualizar, mientras que quienes empleen la búsqueda avanzada encontrarán en las consultas mediante lenguaje natural una nueva forma de localizar imágenes dentro de sus colecciones.