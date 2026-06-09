digiKam 9.1 ya está disponible como una nueva actualización del popular gestor de fotografías de código abierto, una herramienta ampliamente utilizada por usuarios que buscan organizar, catalogar y editar grandes colecciones de imágenes desde una única aplicación. Esta nueva versión llega, tres meses después de la v9.0, con novedades enfocadas en mejorar la compatibilidad con tecnologías fotográficas actuales y reforzar la experiencia general de uso.

A lo largo de los años, digiKam se ha consolidado como una de las soluciones más completas dentro del software libre para la gestión fotográfica. Disponible para Linux, Windows y macOS, el programa ofrece funciones avanzadas de organización mediante etiquetas, metadatos, reconocimiento facial, geolocalización y numerosas herramientas de edición. Con digiKam 9.1, el proyecto continúa adaptándose a las nuevas tendencias del sector fotográfico, donde cada vez es más habitual que los dispositivos móviles incorporen funciones multimedia más avanzadas que combinan fotografía y vídeo en un mismo archivo.

digiKam 9.1 añade soporte para Motion Photos y mejora su rendimiento

La principal novedad de digiKam 9.1 es la incorporación de soporte para las Motion Photos generadas por los teléfonos Google Pixel. Este formato permite capturar una imagen estática acompañada de una breve secuencia de vídeo, creando un recuerdo más dinámico del momento fotografiado. Gracias a esta actualización, los usuarios podrán gestionar este tipo de archivos de forma más eficiente dentro de su biblioteca fotográfica sin depender de aplicaciones externas.

La llegada de esta compatibilidad supone una mejora importante para quienes utilizan smartphones como herramienta principal para capturar imágenes. Las funciones que combinan fotografía y vídeo se han convertido en una característica habitual en muchos dispositivos modernos, por lo que disponer de soporte directo dentro de un gestor fotográfico facilita enormemente la organización y conservación de estos contenidos.

Además de esta nueva característica, los desarrolladores han aprovechado la publicación de digiKam 9.1 para corregir diversos errores detectados en versiones anteriores. Estas correcciones afectan a distintos apartados de la aplicación y buscan ofrecer una experiencia más estable durante las tareas de importación, visualización y administración de fotografías. Aunque muchos de estos cambios no son visibles a simple vista, contribuyen a mejorar la fiabilidad del programa en el uso diario.

Otras mejoras

La actualización también incluye optimizaciones internas destinadas a mantener la compatibilidad con tecnologías modernas y a preparar el software para futuras mejoras. Este trabajo resulta fundamental en una aplicación que debe gestionar una gran variedad de formatos de imagen, metadatos y dispositivos procedentes de diferentes fabricantes.

Otro de los puntos fuertes de digiKam continúa siendo su capacidad para manejar bibliotecas fotográficas de gran tamaño. Usuarios con decenas de miles de imágenes pueden beneficiarse de herramientas avanzadas de búsqueda, filtrado y clasificación que facilitan localizar fotografías concretas en cuestión de segundos. Esta combinación de potencia y flexibilidad ha convertido al programa en una referencia dentro del mundo del software libre.

Con digiKam 9.1, el proyecto reafirma su compromiso con la evolución constante de la plataforma. La incorporación de soporte para Motion Photos de Google Pixel demuestra la intención de adaptarse a las necesidades actuales de los usuarios, mientras que las mejoras de estabilidad y rendimiento ayudan a consolidar una herramienta que sigue siendo una de las alternativas más completas para la gestión fotográfica profesional y doméstica.