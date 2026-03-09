digiKam, la conocida aplicación libre de gestión y edición de colecciones fotográficas y de vídeo, da un salto importante con la llegada de la versión 9.0.0. Tras varios meses de desarrollo, depuración de errores e integración de novedades, el proyecto publica una actualización de gran calado que afecta tanto al rendimiento como a la forma de trabajar con grandes archivos, especialmente en entornos de escritorio actuales.

Este lanzamiento consolida a digiKam como una alternativa madura para quienes manejan bibliotecas extensas de fotos en RAW, JPEG y vídeo en sistemas GNU/Linux, Windows y macOS. La nueva versión se centra en modernizar la base técnica, mejorar la experiencia de uso y ampliar la compatibilidad con cámaras y formatos recientes, algo especialmente relevante para fotógrafos y aficionados avanzados que buscan soluciones abiertas sin coste de licencia.

Salto técnico de digiKam 9.0: portado completo a Qt 6 y compatibilidad con sistemas actuales

Uno de los cambios de fondo más relevantes de digiKam 9.0.0 es la migración íntegra del código a Qt 6, el framework sobre el que se construye la interfaz y buena parte de la lógica de la aplicación. Este paso afecta por igual a las ediciones para Windows, macOS y al paquete AppImage para Linux, y persigue una mejor integración con las versiones modernas de los sistemas operativos, además de un comportamiento más fluido en tareas exigentes.

El equipo de desarrollo explica que esta transición a Qt 6 mejora la compatibilidad con las últimas versiones de los escritorios y facilita que digiKam siga evolucionando en los próximos años. Para el usuario, esto se traduce en una aplicación más ágil al navegar por colecciones grandes, procesar imágenes de alta resolución o utilizar herramientas avanzadas de filtrado y edición, algo clave cuando se trabaja con catálogos que crecen año tras año.

En el caso de macOS, digiKam 9.0.0 funciona a partir de macOS Catalina 10.15 en equipos Intel y desde macOS Big Sur 11 en ordenadores con Apple Silicon. El proyecto señala que, de momento, el paquete sigue llegando sin firma para Gatekeeper; por tanto, en los Mac es necesario abrir la aplicación desde el menú contextual del Finder (opción “Abrir”) o desde las preferencias del sistema para superar la advertencia de seguridad inicial.

Soporte ampliado para cámaras, RAW y drones recientes

Para quienes estrenan equipo fotográfico, uno de los puntos fuertes de esta versión es la actualización de la biblioteca LibRaw, responsable del soporte de archivos RAW. digiKam anuncia compatibilidad con más de 1200 formatos RAW distintos y amplía la lista de cámaras reconocidas, incorporando modelos de marcas como Canon, Fujifilm, Leica, Nikon y Sony, además de dispositivos especializados.

Entre los modelos destacados figuran cámaras como la Canon EOS R1 y la R5 Mark II, así como cuerpos de la gama profesional de Fujifilm (por ejemplo, la serie GFX 100S II) y lanzamientos recientes de Leica, Nikon y Sony que se van incorporando de forma progresiva. Este refuerzo en el soporte RAW permite que quienes trabajan con equipos de última generación puedan revelar sus archivos directamente en digiKam sin depender de soluciones propietarias, prefiriendo alternativas a Google Fotos.

El soporte mejorado no se limita a cámaras tradicionales: la nueva versión también gestiona de forma más eficiente material procedente de drones de fabricantes como DJI y Skydio. Esto facilita integrar en un mismo catálogo tanto el trabajo fotográfico convencional como las tomas aéreas, cada vez más habituales en proyectos profesionales, fotografía de paisaje o documentación de eventos.

Survey-Tool y mejoras de flujo de trabajo para grandes colecciones

Uno de los estrenos funcionales de digiKam 9.0.0 es el Survey-Tool, una herramienta pensada para revisar lotes de imágenes con rapidez. Este módulo permite abrir un panel independiente para comparar fotos, algo especialmente cómodo si se dispone de un segundo monitor o se quiere concentrar la atención en una selección concreta sin perder de vista el resto del catálogo.

El Survey-Tool se mantiene sincronizado con la vista principal de digiKam y brinda la posibilidad de valorar, etiquetar y comprobar la nitidez de las imágenes directamente desde esa ventana secundaria. Todo ello sin modificar de forma inmediata la estructura del catálogo, lo que lo convierte en un recurso útil para sesiones de selección, edición por tandas o revisión de trabajo en equipo.

Este enfoque en el flujo de trabajo busca facilitar la vida a quienes manejan miles de archivos, ya sea en entornos profesionales o en proyectos personales de gran volumen. El objetivo del proyecto es que acciones como el descarte de tomas, la asignación de etiquetas y la organización por puntuaciones se puedan realizar con el menor número posible de clics, reduciendo tiempos muertos y repeticiones.

Interfaz más flexible en digiKam 9.0: etiquetas, filtros y pantalla de bienvenida

En el apartado visual también hay cambios visibles: la pantalla de bienvenida ha sido reimplementada para corregir problemas arrastrados de ediciones anteriores y ofrecer un acceso más claro a las funciones esenciales al iniciar la aplicación. Este rediseño se acompaña de pequeños ajustes que, en conjunto, hacen la experiencia algo más cómoda para usuarios nuevos y habituales.

La forma de mostrar la información temporal gana flexibilidad, ya que ahora se permite configurar con mayor detalle el formato de fecha y hora, incluyendo la visualización de segundos cuando es necesario. Puede parecer una mejora menor, pero para quienes revisan secuencias de disparos o vídeos con precisión, la hora exacta facilita detectar el momento clave o agrupar sesiones de trabajo de forma más fiable.

Otra novedad práctica aparece en los colores y nombres de las etiquetas de color: los usuarios pueden personalizar las denominaciones para adaptarlas a sus flujos de clasificación, lo que encaja bien con métodos de organización basados en codificación cromática. La vista de filtros también se ha reorganizado y ahora se divide en pestañas diferenciadas para propiedades, etiquetas y personas, haciendo más sencillo encontrar la opción adecuada cuando se necesita localizar un conjunto concreto de archivos.

Metadatos más manejables y control sobre directorios

La gestión de metadatos recibe igualmente un empujón en digiKam 9.0.0. A partir de esta versión, es posible copiar determinados atributos como texto al portapapeles, lo que simplifica compartir información técnica o descriptiva de una foto en correos, informes o sistemas externos sin tener que recurrir a capturas de pantalla ni a utilidades adicionales.

Además, el sistema que permite ignorar directorios concretos dentro de la colección gana flexibilidad gracias al uso de expresiones regulares. Esto resulta especialmente útil cuando se trabaja con estructuras de carpetas complejas o con discos donde conviven proyectos activos, copias intermedias y material que no se desea indexar. Con estas reglas, el usuario puede excluir patrones de forma más precisa y mantener el catálogo más limpio.

En conjunto, estas mejoras apuntan a una gestión de datos más robusta y adaptable, lo que suele ser una de las demandas recurrentes en programas de catalogación avanzados. Para organizaciones, estudios o grupos de fotografía que comparten discos de trabajo, este tipo de funciones ayuda a reducir conflictos y a mantener un orden razonable en el largo plazo.

Más de 200 correcciones introducidas en digiKam 9.0 y soporte detallado en el blog del proyecto

El equipo responsable de digiKam señala que en esta versión 9.0.0 se han aplicado más de 200 correcciones de errores, fruto del trabajo continuado de la comunidad en los últimos meses. Estos arreglos abarcan desde pequeños fallos de interfaz hasta problemas puntuales en determinadas funciones, y forman parte del esfuerzo por estabilizar la base de código tras el salto tecnológico a Qt 6.

Para quien quiera profundizar en la lista de cambios, el blog oficial del proyecto digiKam recoge el registro completo de novedades, cámaras añadidas, mejoras internas y ajustes de comportamiento. Allí se detallan también los formatos RAW incorporados, cambios en los motores de procesamiento y otros aspectos técnicos que pueden interesar especialmente a usuarios avanzados o administradores de sistemas.

Esta transparencia en la publicación de notas de versión es habitual en proyectos de software libre y permite a la comunidad identificar qué problemas se han resuelto y qué áreas siguen en evolución. A efectos prácticos, quienes vengan de versiones anteriores pueden comprobar si incidencias concretas que sufrían en su día a día han sido ya abordadas en esta entrega.

Funciones de gestión, edición y publicación integradas

Aunque la principal novedad de esta entrega es la modernización interna, conviene recordar que digiKam 9.0.0 mantiene y refuerza su papel como gestor integral de fotos y vídeos. La aplicación proporciona herramientas para importar archivos desde diferentes fuentes, organizar las colecciones en estructuras jerárquicas, aplicar etiquetas y calificaciones, y localizar elementos con búsquedas basadas en múltiples criterios.

La parte de edición incluye ajustes de imagen, correcciones, filtros y efectos, pensados tanto para retoques básicos como para procesados más elaborados. La integración con FFmpeg permite manejar vídeos en los formatos habituales, mientras que el motor LibRaw se encarga de los archivos procedentes de cámaras digitales. También existen editores como Darktable 5.4 que completan el ecosistema de procesado RAW.

Para apoyar a quienes se inician con el programa, el proyecto mantiene un manual de usuario bastante completo, aunque por ahora la documentación no está traducida al cien por cien a todos los idiomas. En cualquier caso, el carácter abierto de digiKam facilita que la comunidad pueda ir ampliando las traducciones y aportando guías adicionales en distintos idiomas europeos con el tiempo.

Disponibilidad de digiKam 9.0: descargas para Linux, Windows y macOS

digiKam 9.0.0 se distribuye como software libre y de código abierto, sin coste de descarga ni suscripción. Los paquetes oficiales están disponibles a través de la página web del proyecto para sistemas Windows y macOS, además de ofrecer un AppImage para Linux que se puede ejecutar en la mayoría de distribuciones sin instalación compleja.

Esto significa que es posible integrar digiKam en flujos de trabajo profesionales o personales sin asumir costes de licencia adicionales, algo especialmente interesante para estudios pequeños, fotógrafos freelance, asociaciones o medios locales que necesiten manejar grandes volúmenes de imágenes. Al tratarse de un proyecto abierto, también se facilita que empresas o instituciones adapten la herramienta a sus necesidades específicas si cuentan con equipo técnico propio.

En una etapa en la que los sistemas operativos cambian con rapidez y las cámaras añaden formatos cada vez más complejos, digiKam 9.0.0 se posiciona como una opción sólida para quienes valoran el control sobre su catálogo y prefieren soluciones que puedan evolucionar con el tiempo. El salto a Qt 6, la ampliación del soporte RAW y las mejoras en el flujo de trabajo apuntan en esa dirección, reforzando el papel de este gestor como pieza central para organizar y cuidar los archivos visuales en ordenadores de sobremesa y portátiles.