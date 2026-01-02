La comunidad de Devuan GNU+Linux ha puesto a disposición de los usuarios la versión 6.1, una actualización puntual de su rama estable que sigue ofreciendo una experiencia Debian pero sin depender de systemd. Esta edición mantiene el enfoque clásico de Devuan, centrado en la libertad de elección del sistema de inicio y en la eliminación de componentes estrechamente ligados a systemd.

Aunque se trata de una actualización relativamente modesta, el lanzamiento de Devuan 6.1 resulta relevante para quienes priorizan la estabilidad, la coherencia a largo plazo y la posibilidad de seguir utilizando alternativas como SysVinit, OpenRC o Runit. El proyecto consolida así su papel dentro del ecosistema GNU/Linux europeo como una opción para quienes buscan un entorno más tradicional y controlable.

Devuan 6.1: actualización puntual sobre la base de Debian 13.2

Devuan 6.1 llega como release de mantenimiento de la serie Devuan 6 «Excalibur» y actualiza la base del sistema a los paquetes de Debian 13.2 «Trixie». Esto significa que los usuarios se benefician de las correcciones y mejoras de seguridad incorporadas por la distribución madre, pero sin adoptar systemd como sistema de inicio ni sus servicios asociados.

La integración de los últimos paquetes procedentes de Debian 13.x permite a Devuan seguir el ritmo de las novedades en el ecosistema, manteniendo compatibilidad con software reciente y con las bibliotecas clave, al tiempo que conserva su propia línea de desarrollo orientada a la «init freedom».

Devuan 6.1 introduce mejoras específicas: síntesis de voz y SLiM

A nivel técnico, la versión 6.1 introduce ajustes centrados en la experiencia de instalación y acceso al sistema. Uno de los cambios más destacados es la mejora en la instalación de los paquetes de síntesis de voz, un aspecto importante para usuarios con necesidades de accesibilidad y para quienes prefieren interfaces habladas o asistidas.

Además, se han corregido varios errores detectados en SLiM, el gestor de inicio de sesión ligero que utilizan muchos entornos de escritorio en Devuan. Estas correcciones se orientan a incrementar la estabilidad y fiabilidad de la pantalla de login, algo clave en sistemas que buscan un comportamiento predecible tanto en equipos de sobremesa como en entornos más ligeros o embebidos.

Kernel Linux 6.12 LTS y características heredadas de Devuan 6

Devuan 6.1 mantiene como núcleo de referencia la serie Linux 6.12 LTS, actualizada en esta revisión a la versión 6.12.57 LTS. El uso de una rama con soporte prolongado encaja con el enfoque de estabilidad que caracteriza al proyecto, algo especialmente valorado en servidores, estaciones de trabajo y despliegues en organizaciones europeas que requieren ciclos de actualización conservadores.

Se conservan también las novedades estructurales introducidas con Devuan 6.0 «Excalibur», entre las que destacan el sistema de archivos /usr fusionado, el soporte para /run/utmp para el registro de sesiones y la adopción del servidor multimedia PipeWire. Este último facilita la gestión de audio y vídeo en escritorios modernos, algo relevante para quienes usan Devuan en escenarios de creación de contenidos o teletrabajo.

Otra decisión que sigue vigente es la reducción del soporte tradicional para i386: ya no se ofrece una ISO de instalación específica para esta arquitectura, aunque Devuan mantiene paquetes y compatibilidad en otros frentes. Este movimiento va en la línea de lo que están haciendo varias distribuciones europeas, que reservan los recursos de desarrollo para arquitecturas más actuales.

Devuan 6.1 con imágenes para Raspberry Pi, ahora también para Raspberry Pi 5

Uno de los puntos más llamativos de Devuan 6.1 es la disponibilidad de imágenes para placas Raspberry Pi, que se mencionan como no oficiales y producidas por la comunidad. Aun así, su inclusión en las notas de la versión indica un interés creciente en el uso de Devuan en dispositivos de bajo consumo, tanto en entornos domésticos como en proyectos educativos y profesionales, muy habituales en Europa.

Las nuevas compilaciones abarcan los modelos Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 5. Esto permite desplegar un entorno GNU/Linux sin systemd en un rango bastante amplio de hardware ARM, desde equipos ya veteranos hasta los modelos más recientes. Para desarrolladores, administradores de sistemas y makers, supone una alternativa a las imágenes oficiales de otras distribuciones centradas en systemd.

Opciones de instalación de Devuan 6.1: ISOs, imagen live, netboot y Docker

Devuan 6.1 se distribuye a través de distintos formatos de imagen adaptados a varios casos de uso. Desde la web oficial y los espejos (mirrors) del proyecto se pueden descargar ISOs de instalación clásica, imágenes live para probar el sistema sin modificar el disco y medios específicos para instalaciones en red (netboot), muy comunes en entornos corporativos o en laboratorios de formación.

El proyecto también ofrece imágenes Docker, lo que facilita la integración de Devuan en flujos de trabajo basados en contenedores. Esta opción resulta especialmente interesante para equipos de desarrollo o infraestructuras de TI en Europa que quieran mantener un entorno lo más cercano posible a Devuan, pero trabajar dentro de plataformas de orquestación modernas.

En la modalidad live, Devuan 6.1 llega con Xfce 4.20 como escritorio predeterminado, una elección ligera y estable. Para quienes prefieren otras interfaces, como KDE Plasma o Cinnamon, la instalación se realiza a través de la ISO «netinstall» para instalaciones en línea, o bien de la ISO «desktop» para instalaciones sin depender de la conexión a Internet durante el proceso.

Arquitecturas soportadas y foco en compatibilidad

La nueva versión mantiene un espectro amplio de arquitecturas soportadas, incluyendo i386, amd64, armel, armhf, arm64, ppc64el y riscv64. Esta diversidad permite que Devuan se utilice tanto en ordenadores personales y servidores x86_64 de uso extendido en España y el resto de Europa, como en dispositivos ARM y plataformas emergentes basadas en RISC-V.

La presencia de riscv64 es especialmente significativa de cara al futuro, dado el creciente interés europeo en esta arquitectura abierta para proyectos académicos, de investigación y para reducir dependencias tecnológicas externas. Devuan se posiciona así como una opción viable en entornos experimentales o de prueba de concepto que rehúyen de las dependencias con systemd.

Actualización para usuarios existentes

Quienes ya tengan instalada la rama 6 de Devuan pueden actualizar a la versión 6.1 utilizando las herramientas habituales de gestión de paquetes, sin necesidad de reinstalar desde cero. El procedimiento estándar, siempre que el sistema esté correctamente configurado con los repositorios oficiales de Devuan, pasa por ejecutar en una terminal:

Comando recomendado: sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Este método aprovecha la compatibilidad con el ecosistema APT de Debian, reduciendo el esfuerzo de mantenimiento para administradores y usuarios avanzados. En la práctica, la transición a 6.1 se realiza como una actualización más, con el objetivo de incorporar las correcciones de seguridad y los pequeños ajustes introducidos en esta revisión.

Con Devuan 6.1, el proyecto refuerza su papel como alternativa estable dentro de la familia Debian para quienes prefieren un sistema sin systemd, incorporando las mejoras de Debian 13.2 «Trixie», corrigiendo detalles como la instalación de la síntesis de voz y los fallos de SLiM, y ampliando su alcance a dispositivos como Raspberry Pi y arquitecturas como riscv64, todo ello manteniendo una base sólida pensada para un uso prolongado en todo tipo de despliegues.