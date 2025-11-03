La nueva entrega Devuan 6.0 «Excalibur» ya se puede descargar y se presenta como una opción enfocada a quienes quieren mantener su sistema sin dependencias de systemd. Partiendo del trabajo de Debian, este fork mantiene la compatibilidad con su ecosistema mientras ofrece una filosofía distinta en el arranque y la gestión de servicios.

En esta versión, el proyecto subraya la llamada init freedom, es decir, la posibilidad de elegir entre sistemas de inicio alternativos. Además, pone al día el conjunto de paquetes y el núcleo, con una selección que encaja tanto en equipos de escritorio como en servidores ligeros y dispositivos embebidos.

Novedades principales de Devuan 6.0

Devuan 6.0 está basado en Debian 13 y adopta el kernel Linux 6.12 LTS, una combinación que aporta estabilidad de largo recorrido junto con actualizaciones recientes del espacio de usuario. El objetivo es mantener la experiencia de Debian, pero sin incorporar systemd como dependencia por defecto en el sistema.

Libertad de inicio (init freedom)

La seña de identidad del proyecto es permitir al usuario elegir cómo arranca su sistema; no se impone un único proceso de inicio y servicios. En esta edición, puedes optar por SysVinit, OpenRC o Runit, seleccionando el que mejor encaje con tus preferencias o tus requisitos técnicos.

SysVinit: clásico y ampliamente probado en entornos Unix.

en entornos Unix. OpenRC: orientado a la simplicidad y paralelización del arranque.

del arranque. Runit: destaca por su rapidez y supervisión de servicios.

Entornos de escritorio

El entorno por defecto en Devuan 6.0 es Xfce, una elección ligera y estable que encaja en equipos modestos y de propósito general. Quien lo prefiera, puede instalar otras alternativas como Cinnamon, KDE, LXQt, LXDE o MATE, manteniendo en todos los casos el enfoque sin systemd.

Arquitecturas y soporte

La compatibilidad abarca AMD64, ARM64, ARMEL, ARMHF y PPC64EL, cubriendo así tanto ordenadores de 64 bits como plataformas ARM habituales en dispositivos y servidores pequeños. En esta versión no se incluye soporte para RISC-V, una ausencia relevante para quienes valoren esa arquitectura emergente.

Disponibilidad y descarga de Devuan 6.0

Las imágenes de instalación y los medios en vivo están accesibles desde el sitio oficial del proyecto, donde también se detallan las opciones de instalación y verificación. Puedes obtener Devuan 6.0 «Excalibur» en Devuan.org y elegir la variante que mejor se ajuste a tu caso de uso.

Con base en Debian 13, kernel 6.12 LTS y la posibilidad de elegir entre SysVinit, OpenRC o Runit, Devuan 6.0 «Excalibur» combina continuidad y flexibilidad en un paquete que mantiene la compatibilidad con gran parte del ecosistema Debian, pero con una propuesta clara para quienes prefieren sistemas sin systemd.