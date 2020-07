Esta semana hubo cierta confusión entre la comunidad de usuarios de la suite de ofimática libre más popular: una etiqueta que apareció en LibreOffice 7.0 RC1, concretamente «Personal Edition», hizo pensar que The Document Foundation lanzaría una versión de su software más vitaminada que la que ofrecería gratuitamente. Pero pronto publicaron un comunicado oficial desmintiendo este rumor para confirmar que sí, se prepara algo de pago, pero que la versión gratuita lo será para siempre y contará con todas las funciones como lo hace ahora mismo.

Por lo que parece, la comunidad criticó mucho la aparición de la etiqueta, me imagino que en su mayoría porque no entendieron de qué iba la cosa, por lo que la compañía retrasará su aparición para que coincida con el lanzamiento de LibreOffice 7.1. Otra opción que están valorando es usar otro nombre: «Community Edition». Pero no hay nada definitivo, ya a que Lothar Becker asegura que aún están escuchando las opiniones o feedback de la comunidad y valorando opciones.

Algo más claro: sí habrá Enterprise Edition de LibreOffice

Lo que sí está claro es que The Document Foundation prepara y lanzará LibreOffice Enterprise Edition. Llegado el momento nos revelarán todos los detalles, pero es probable que una de las mejoras que obtendrán las empresas que usen esta modalidad disfruten de un mayor y mejor soporte. En cualquier caso, aún tienen hasta el 20 de julio para decidir qué hacer.

En cuanto a un LibreOffice de pago, en realidad no es nada nuevo. Cualquiera que use un Windows con acceso a la Microsoft Store puede comprobar que aparece una opción en la misma tienda que tiene de nombre LibreOffice Vanilla y un precio de 9.99€ (en España). Por qué pagar por algo que se ofrece de manera gratuita desde la web oficial tiene sus motivos: primero, podemos colaborar con el proyecto; por otra parte, es la única manera de instalar LibreOffice en Windows 10 S.

En cualquier caso, merece la pena que nos quedemos con esto: lo que estamos haciendo con LibreOffice podremos seguir haciéndolo como siempre y para siempre. Lo que está por venir sólo será un nuevo servicio que aportará, no restará.