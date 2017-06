Desmontando algunos mitos sobre Linux y el software libre

Ya comenté hace un tiempo que el famoso Jamie Hyneman de Cazadores de Mitos usa Linux y software libre, y también hemos visto como en algún capitulo del famoso programa de ciencia donde se desmontan o demuestran algunos mitos también usan software libre como GIMP, etc. Pues bien, hoy vamos a imitarlos e intentar desmontar algunos mitos muy arraigados que tienen muchas personas sobre Linux y el software libre o de código abierto, la mayoría de ellos sin fundamento y totalmente falsos como comprobaréis.

Bien, muchos tienen miedo a usar Linux y software libre durante sus carreras universitarios porque piensan que eso no es lo que se encontrarán en su mundo laboral. Pero no todo son ventanas y manzanas en las empresas, y cada vez son más las que tienen sistemas GNU/Linux, sobre todo si hablamos de grandes máquinas, por lo que usar y acostumbrarse a este software no es una perdida de tiempo, sino todo lo contrario, un gran paso avanzado para cuando tengas que usarlo. Los ingenieros de F1 sin ir más lejos lo usan durante sus estudios y una vez salen los llevan a sus equipos por comodidad y flexibilidad…

También escuchamos muchas veces a gente decir con Linux no se puede hacer eso o esto otro, por eso no lo uso, mientras que en Windows o Mac sí que puedo, ya que existe una aplicación. Esto es también falso, que me digan algo que no se puede hacer con Linux y que se pueda hacer con otros sistemas operativos. Cada vez existen más alternativas a software propietario y prácticamente todo se puede hacer. Tal vez el nicho más débil sea el de los videojuegos, pero se puede jugar en Linux, otra cosa es que haya tantos títulos disponibles, pero esto no es algo vital…

Otros piensan que los no técnicos no pueden usarlo o se necesitan altos conocimientos para hacerlo, pero cada vez es más sencillo y los innumerables entornos de escritorio han echado por tierra esta forma de pensar. No cero que actualmente sea mucho más difícil usar Linux que otro sistema operativo, al menos a un nivel de usuario básico que es el que necesitan la mayoría de usuarios. Otra cosa es a nivel más avanzado y en modo texto, pero mirad PowerShell de Microsoft, para mí resulta mucho más complicado y tedioso a la hora de trabajar con él, me quedo mil veces con Bash en cuanto a usabilidad…