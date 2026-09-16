Si eres de los que no pueden aguantar las ganas de probar lo último de lo último en el mundo Linux, prepárate porque han aterrizado las builds Daily Dangerous de Ubuntu. No te asustes por el nombre, que suena a película de terror informática; en realidad, no es que vayan a freírte el ordenador por arte de magia, sino que son versiones de desarrollo diseñadas para quienes consideran que la Daily de Ubuntu 26.10 es demasiado conservadora y quieren meternos en el barro de las versiones más experimentales.

Básicamente, estamos hablando de imágenes diarias de la versión en desarrollo que tienen un giro particular: vienen con los Snaps preconfigurados en el canal ‘edge’. Mientras que una build diaria normal usa versiones estables dentro de la serie, estas versiones «peligrosas» instalan lo más vanguardista y arriesgado disponible, lo que las convierte en el patio de juegos ideal para quienes no temen a un par de errores en el camino.

¿En qué se diferencian realmente estas versiones?

La gran diferencia radica en la gestión de los paquetes Snap. En lugar de apostar por el canal estable, Ubuntu Dangerous implementa el canal edge para una gran cantidad de componentes. Esto incluye software que todos usamos a diario, como Mozilla Firefox, Thunderbird disponible como Snap o el Snap Store, además de herramientas críticas como el actualizador de firmware y el Centro de Seguridad del escritorio.

Pero la cosa no se queda solo en las aplicaciones visibles. Lo más jugoso para los técnicos es que también se han actualizado los componentes de bajo nivel. Hablamos de snapd y su paquete de integración, los entornos de ejecución core, la base del escritorio GNOME, los controladores de Mesa (que van independientes de los del sistema) y diversos paquetes de temas, además de un cliente de prompting experimental.

¿A quién va dirigido este experimento?

Seamos claros: esto no es para el usuario medio que solo quiere navegar por internet y escribir documentos sin que el sistema le dé sustos. Estas imágenes están pensadas específicamente para desarrolladores, ingenieros y testers que necesiten validar las funcionalidades más recientes y los cambios más profundos en los snaps de escritorio antes que nadie.

Permite detectar fallos de software prematuramente .

. Facilita el testeo de nuevas capacidades en el ecosistema Snap.

Acelera el ciclo de feedback entre el desarrollador y la realidad del despliegue.

Como bien ha advertido Tim Anderson, miembro del equipo de lanzamiento, no hay que esperar que todo funcione como la seda. De hecho, el equipo ha sido muy honesto al decir que no esperes una estabilidad total, ya que el objetivo es precisamente encontrar los bugs antes de que lleguen al gran público.

Cómo acceder a las imágenes Daily Dangerous

Si te pica la curiosidad y quieres lanzarte a la piscina, puedes encontrar estas ISOs en el servidor de imágenes de CD de Ubuntu. Para ello, debes dirigirte específicamente a la carpeta daily-dangerous. Allí verás una estructura organizada por fechas, donde podrás elegir entre la carpeta current (que contiene las imágenes que ya han pasado los tests automáticos y son la opción recomendada) o la carpeta pending, que alberga las builds más frescas que aún no han sido verificadas.

El despliegue de estas imágenes comenzó justo después del lanzamiento de Ubuntu 26.04, integrándose durante un ciclo intensivo de seis semanas centrado en el TPM y la encryption total del disco (FDE). Gracias a este esfuerzo, ahora es posible probar la vanguardia de GNOME y Mesa mucho antes de que lleguen a las versiones estables.

En definitiva, Ubuntu ha creado un ecosistema donde los más valientes pueden ejecutar el software más reciente en un entorno de escritorio completo, permitiendo que la comunidad técnica pule los errores de las aplicaciones edge y los componentes base del sistema antes de que el resto de usuarios instalen la versión final.