Si estás buscando una alternativa que no te sature el ordenador con programas que nunca vas a abrir, Essora Linux es una opción que merece la pena echarle un ojo. Se trata de una propuesta pensada para quienes valoran la velocidad por encima de todo y quieren tener el control total de su sistema sin complicaciones innecesarias.

Lo que hace especial a esta distribución es su filosofía minimalista, alejándose del bloatware y enfocándose en ofrecer una base sólida. Es ideal para usuarios que prefieren montar su entorno a medida, empezando desde lo más básico para optimizar el rendimiento de su hardware al máximo.

¿Qué es exactamente Essora Linux?

Básicamente, Essora Eos es una distribución de Linux extremadamente ligera que toma como base Devuan Excalibur. Su objetivo principal es ser rápida y totalmente personalizable, entregando al usuario únicamente las herramientas esenciales. Al no incluir configuraciones superfluas ni software preinstalado inútil, el sistema vuela, permitiendo que el usuario decida exactamente qué instalar y cómo configurar su espacio de trabajo.

Características principales de Essora y herramientas

Para lograr esa agilidad, Essora se apoya en componentes muy eficientes. Entre sus puntos fuertes destacan:

Un rendimiento ligero que no consume apenas recursos del sistema.

La integración de entornos como Openbox y JWM , que ya vienen preconfigurados para facilitar la puesta en marcha.

, que ya vienen preconfigurados para facilitar la puesta en marcha. La capacidad de hablar muchos idiomas, contando con soporte para más de 12 lenguas diferentes.

diferentes. Un kit de herramientas básico pero funcional que incluye un gestor de archivos, terminal, visor de imágenes y reproductor de audio.

Esto significa que, aunque es minimalista, no te deja tirado; tienes lo justo y necesario para empezar a trabajar desde el primer minuto en un escritorio totalmente adaptable a tus gustos.

Especificaciones técnicas del sistema

Si nos metemos en el barro de los datos técnicos, Essora Linux utiliza el sistema de inicio OpenRC y gestiona sus paquetes a través de APT, lo que garantiza una estabilidad muy alta. Está diseñada principalmente para arquitecturas x86_64 y sigue un modelo de lanzamiento fijo. En cuanto a los escritorios, aunque apuesta por JWM, también es compatible con KDE Plasma para quienes buscan algo más visual. El proyecto es impulsado por los desarrolladores josejp2424 y Nilsonmorales, y su centro de operaciones se encuentra en SourceForge.

El ecosistema de las distribuciones Linux

Para entender dónde encaja Essora, hay que comprender que una «distro» es esencialmente una combinación de un núcleo Linux con un entorno de escritorio y una selección de aplicaciones. Cada proyecto tiene su propia filosofía: algunos se centran en servidores sin interfaz gráfica, otros en el uso doméstico y otros, como es el caso de Essora, en la máxima ligereza y simplicidad.

A veces, el camino hacia la distro perfecta implica migrar desde otros sistemas. Por ejemplo, quienes vienen de CentOS 8 suelen dar el salto a AlmaLinux OS mediante herramientas de implementación específicas. Para los que aún usan CentOS 7, existe ELevate, una solución creada por la comunidad de AlmaLinux que permite actualizar el sistema in situ sin tener que borrarlo todo y empezar de cero, lo que demuestra que el mundo Linux siempre ofrece caminos para evolucionar el software.

Essora Linux se posiciona como una herramienta activa y eficiente basada en Devuan, que prioriza la velocidad y la ausencia de software innecesario mediante el uso de OpenRC y APT, ofreciendo un entorno minimalista pero versátil para arquitecturas x86_64.