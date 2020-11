Descenders: nuevo contenido actualizado para el videojuego

RageSquid y No More Robots han estado trabajando en el título de videojuego de deportes extremos llamado Descenders. Ahora, ya tienen lista una nueva actualización con nuevo contenido totalmente gratuito que incluye algunos extras y más bicicletas donde elegir.

Estos estudios de desarrollo han trabajado de cerca con algunos modders de la comunidad para sacar contenidos populares como las pistas de Aloda Lakes, Descenders Island, The Sanctuary, MegaPark, Kushmuck4x, Idarkopf, etc. Por otro lado, también se han agregado BikeOut 4 y New Lexico, como dos mapas nuevos originales.

Las novedades de BikeOut son muy diferentes a lo que se hizo originalmente en Descenders y son muy divertidos.

Pero eso no es todo lo que encontrarás en este nuevo contenido del videojuego Descenders. También se ha añadido varios tipos de nuevas bicicletas que se suma a la que ya había para que no tengas que usar siempre una bici de Enduro que viene por defecto. Ahora, una vez consigas un patrocinador podrás cambiar a una Hardtail o una Donwhill.

También la propia física dinámica de la propia bici se ha revisado para mejorar. Y ahora se han incluido nuevos trucos para hacer, como el Tabletop, Superman Seatgrab, Barspin, Tailwhip y Tuck No Hander.

En este renovado Descenders también encontrarás ahora el modo de cámara Bowl Cam, que ofrece una mejor visión general mientras se juega. Incluso verás más de 30 nuevos elementos personalizados para desbloquear, muchos más efectos de sonido (tanto de ciertos elementos de las pistas, de la propia bici, o ambientales), etc. Por tanto, se trata de una actualización masiva.

Si te interesa, lo tienes disponible tanto en Humble Store, como en la tienda Steam, aunque aquí siempre tenemos perdilección por la de Valve…

Conseguir Descenders – Ir a la tienda de Steam (40% de descuento, una promoción válida hasta el 11 de noviembre de 2020)