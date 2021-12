Descarga este software gratuito y colabora con proyectos de caridad.

Me temo que como promotor del software libre no soy muy ortodoxo. Como dijo hace tiempo Linus Torvalds, prefiero la tecnología a la política y, al igual que Tim O’Reilly creo que la libertad del usuario de lograr sus propósitos y superar sus limitaciones es más importante que la hipotética alternativa de ver y modificar el código. En otras palabras, mientras el desarrollador de software no avasalle la libertad y privacidad del usuario, no me interesa demasiado la licencia.



Este artículo es sobre la descarga de dos programas disponibles bajo licencias privativas. Uno de ellos ni siquiera está disponible para Linux, salvo utilizando Wine. El motivo de comentarlos es, que, si te lo descargas, (Ni siquiera necesitas instalarlos) la empresa desarrolladora donará 10 centavos de euro a organizaciones de caridad.

Habiendo dicho esto, deberías instalarlos y probarlos. El que está disponible para Linux es una excelente opción como suite ofimática, el otro es una alternativa ideal a Adobe Reader para el trabajo con documentos PDF.

Descarga este software gratuito y ayuda

La empresa alemana de software SoftMaker lanzó hoy 14 de diciembre una nueva versión de su campaña de recaudación de fondos «Carga y ayuda».

Los usuarios no deben poner nada de su bolsillo, ya que SoftMaker hará las donaciones. Por cada descarga de software gratuito de la suite ofimática FreeOffice 2021 y el editor de PDF FreePDF 2019, SoftMaker donará 10 céntimos a proyectos benéficos.

Softmaker fue una de las primeras empresas en apostar a Linux brindando una suite ofimática completa y compatible con Microsoft Office.

Los programas son gratuitos y el usuario que así lo desee podrá usarlo de por vida sin limitaciones. La campaña estará vigente hasta el 24 de diciembre de 2021.

Los programas

Los programas disponibles son:

Softmaker FreeOffice

FreeOffice 2021 es una completa suite ofimática que incluye un procesador de textos, una aplicación de hojas de cálculo y un programa de presentaciones, todos ellos totalmente compatibles con sus aplicaciones equivalentes de Microsoft Office. Está disponible para Windows, Linux y Mac.

FreePDF

Se trata de un completo editor y lector de PDF para Windows con funciones lectura, anotación, modificación, eliminación y agregado de páginas e imágenes.

Puedes saber más de la campaña y encontrar los enlaces de descarga aquí.