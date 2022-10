Desarrolladores de LLVM proponen un manejo seguro de búfer en C++

Los desarrolladores del proyecto LLVM propusieron una serie de cambios destinados a fortalecer la seguridad de los proyectos C++ de misión crítica y proporcionar un medio para eliminar los errores causados ​​por las saturaciones de búfer.

Como tal la propuesta que dieron a conocer se centra en el trabajo de dos áreas en especial: proporcionar un modelo de desarrollo que permita trabajar de forma segura con búferes y trabajar para reforzar la seguridad de la biblioteca de funciones estándar libc++.

Se menciona que el modelo de programación seguro propuesto para C++ «es utilizar las clases proporcionadas por la biblioteca estándar cuando se trabaja con búferes en lugar de manipular punteros sin procesar». Por ejemplo, se propone utilizar las clases std::array, std::vector y std::span, que se agregarán con una verificación en tiempo de ejecución para la memoria asignada fuera de los límites.

Nuestro objetivo es mejorar la seguridad de las bases de código críticas de C++. Para ello tenemos previsto trabajar en dos ideas.

Biblioteca estándar reforzada de C++

Modelo de programación de búferes seguros de C++ y herramientas de adopción

La libc++ endurecida tiene como objetivo hacer que las interfaces de la biblioteca estándar de C++ sean más seguras en general.

El modelo de programación de búferes seguros de C++ junto con libc++ fortalecida brindan mitigación en tiempo de ejecución del acceso a la memoria fuera de los límites. Las herramientas de adopción automatizarán la migración de código a este nuevo modelo de programación.