Echando una mirada al interior de una Steam Deck de Valve

Steam Deck de Valve fue toda una sorpresa para algunos. Aunque ya existían algunas filtraciones de patentes y rumores, lo cierto es que no todos se esperaban el lanzamiento de una nueva videoconsola por parte de esta empresa, menos aún tras el fracaso de la Steam Machine, o del Steam Link, e incluso después de haber retirado su controlador Steam Controller. Sin embargo, Valve se ha atrevido nuevamente a contar con Linux para gaming en este proyecto.

Pues bien, si sientes curiosidad por conocer más acerca de esta consola de Valve, o si te estás preguntando ¿qué hay en el interior de una Steam Deck?, entonces te gustará un nuevo vídeo que han colgado en YouTube en el que se abre la carcasa de este dispositivo para gaming y muestran los componentes que lo constituyen, para los más curiosos…

https://www.youtube.com/watch?v=Dxnr2FAADA

El vídeo lo ha colgado la propia Valve, y el objetivo es que sirva de ejemplo para los usuarios que adquieran una de estas consolas y que conozcan cómo y por qué no deberían alterar el hardware. Aunque tienes derecho a hacerlo, no es recomendable, ya que podrían generarse daños en las baterías y, por supuesto, se perdería la garantía, ya que no cubriría este tipo de desperfectos causados por abrir una Steam Deck.

Antes de ver el vídeo, Valve dice esto al respecto en la descripción:

«Una de las preguntas más frecuentes que hemos recibido sobre Steam Deck es sobre los componentes que contiene y si son reemplazables o actualizables. La respuesta es un poco más complicada que un simple sí o no, por eso hemos hecho un video para explicar todos los detalles. Alerta de spoiler: NO recomendamos que reemplace las piezas usted mismo, pero aún queremos que tenga toda la información relevante sobre los componentes de Steam Deck.»