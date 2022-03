DentOS 2.0, ya fue liberado conoce las novedades de este OS para conmutadores

Hace poco se dio a conocer la liberación de la nueva versión de DentOS 2.0 en la cual se incluye compatibilidad con los sistemas arm64 y amd64 y MAC/ASiC de Marvell y Mellanox, mejoras de compatibilidad y más.

Para quienes desconocen de este sistema, deben saber que está basado en el kernel de Linux y diseñado para equipar switches, enrutadores y equipos de red especializados. El desarrollo se lleva a cabo con la participación de Amazon, Delta Electronics, Marvell, NVIDIA, Edgecore Networks y Wistron NeWeb (WNC). Inicialmente, el proyecto fue fundado por Amazon para equipar equipos de red en su infraestructura.

Sobre DentOS

Para administrar la conmutación de paquetes en DentOS, se utiliza el subsistema SwitchDev del kernel de Linux, que le permite poder crear controladores para conmutadores Ethernet que pueden delegar el reenvío de tramas y el procesamiento de paquetes de red a chips de hardware especializados.

El relleno de software se basa en la pila de red estándar de Linux, el subsistema NetLink y herramientas como IPRoute2, tc (control de tráfico), brctl (control de puente) y FRRouting , así como VRRP (protocolo de redundancia de enrutador virtual), LLDP (capa de enlace). Discovery Protocol) y MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).

El entorno del sistema se basa en la distribución ONL (Open Network Linux), que a su vez utiliza la base del paquete Debian GNU/Linux y proporciona un instalador, configuraciones y controladores para ejecutar en los conmutadores.

ONL está desarrollado por el proyecto Open Compute y es una plataforma para crear dispositivos de red especializados que admiten la instalación en más de cien modelos de conmutadores diferentes. Incluye controladores para interactuar con indicadores utilizados en interruptores, sensores de temperatura, enfriadores, buses I2C, GPIO y transceptores SFP.

Para la gestión, puede utilizar las herramientas IpRoute2 e ifupdown2, así como gNMI (interfaz de gestión de red gRPC). Los modelos de datos YANG (Yet Another Next Generation, RFC-6020 ) se utilizan para definir la configuración.

Principales novedades de DentOS 2.0

En esta nueva versión, ademas de la compatibilidad con los sistemas ya mencionados en el inicio, tambien podremos encontrar que se añadió el soporte de compatibilidad con NAT-44 y NA(P)T para la traducción de direcciones (NAT) del rango interno a direcciones públicas a nivel de puertos ordinarios (capa 3, capa de red) y puertos VLAN (puentes de red) en el conmutador.

Tambien se destaca que se agregó la compatibilidad con controladores PoE (alimentación a través de Ethernet) para la administración de alimentación a través de Ethernet.

Ademas de que se han realizado cambios para mejorar el rendimiento y la escalabilidad de las configuraciones de firewall, asi como tambien mejoras en la gestión de recursos basada en ACL.

Por otra parte, tambien se destaca que se proporcionó la capacidad de conectar controladores personalizados para configurar el aislamiento de puertos.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión de DentOS 2.0:

Se agregó soporte para banderas para reconocer direcciones IP locales (intranet).

Proporciona opciones para configurar interfaces de red 802.1Q (VLAN) y enrutar el tráfico a través de ellas.

Los paquetes IpRoute2 e Ifupdown2 se utilizan para la configuración.

Basado en «devlink «, se implementa una API para obtener información y cambiar los parámetros del dispositivo, se implementa soporte para contadores de trampas locales y paquetes caídos.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace. El código DentOS está escrito en C y se distribuye bajo la Licencia Pública de Eclipse.

Descargar y obtener dentOS 2.0 Beeblebrox

Para quienes estén interesados en poder probar este sistema, deben saber que se encuentra disponible para conmutadores basados ​​en Marvell y Mellanox ASIC con hasta 48 puertos de 10 gigabits.

Ademas de que se admite el trabajo con varios ASIC y chips de procesamiento de datos de red, incluidos Mellanox Spectrum , Marvell Aldrin 2 y Marvell AC3X ASIC con la implementación de tablas de reenvío de paquetes de hardware.

Las imágenes de DentOS listas para instalar están preparadas para las arquitecturas ARM64 (257 MB) y AMD64 (523 MB) y se pueden obtener las imágenes del sistema desde el siguiente enlace.