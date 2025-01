Recientemente he leído algún artículo de la blogosfera — no me preguntéis dónde porque no lo recordaría — en el que se mencionaba que Google andaba algo tocada. El motivo: los jóvenes ya no lo usan, y los que no lo somos tanto también confiamos algo más en modelos como ChatGPT. Vamos, que resumiendo diríamos que se busca menos y se pregunta más a la IA. Además, es una tendencia que parece que continuará, en parte por la llegada de nuevos modelos como DeepSeek.

A mí me ha pasado con DeepSeek lo que me pasó con ChatGPT: al principio ni sabía de qué estaban hablando, y más adelante tampoco lo usé porque se requería registro. Encontrada la página web y decidido a probar la herramienta, ahora soy un usuario diario del chatbot de OpenAI. Hace un tiempo que vi en X, antes Twitter, algo de DeepSeek, pero no lo había usado hasta hace algo más de una semana. Para facilitaros las cosas, el enlace es este.

DeepSeek es gratuito, pero se echan en falta algunas funciones

DeepSeek nació en 2023. En ese momento, ChatGPT ya había explotado, pero el modelo chino no lo ha hecho hasta este 2025. Y es que recientemente han lanzado su modelo R1 que llega a razonar, según muchos, mejor que ChatGPT. Pero para el que no sepa nada de todo esto, empecemos por el principio.

DeepSeek es un modelo de inteligencia artificial con el que interactuamos a través de un chat. Es de código abierto, y rivaliza con otros modelos LLM como el mencionado ChatGPT, Gemini o Claude, entre otros. Llega desde China, y soy plenamente consciente de que para muchos esto puede ser un problema. No lo es para mí.

Entre otras cosas, por ser de código abierto y por su «falta de memoria». ¿Es bueno que un modelo de estos no tenga memoria? Si quieres privacidad, por supuesto. CharGPT puede relacionar chats, pero eso también significa que sabe cosas de nosotros — y si no os lo creéis, pedidle que os haga un «roast» sin que se contenga. DeepSeek funciona por chats separados, y aquí tenemos la primera diferencia con el referente de OpenAI.

Interfaz calcada a ChatGPT

Otra diferencia es que DeepSeek no puede crear imágenes como ChatGPT o Grok, no en estos momentos. Tampoco tiene modelos o «apps», pero por todo lo demás sí se parece.

La interfaz parece un calco. Me ha dado por preguntarle, y la respuesta de DeepSeek a esta coincidencia ha sido que es lo más normal por lo que pretende hacer. Si echaos un vistazo a la captura de cabecera, veremos que tiene un panel izquierdo que se puede cerrar y en donde están los chats del historial — independientes, como ya hemos mencionado — y opciones del usuario, además de un enlace para descargar la app móvil.

En la parte más importante, un chat. Las opciones nos permiten activar el modelo R1, que razona más y mejor, y la búsqueda, con lo que su límite de conocimientos se ve ampliado. Cierto es que puede volverse ligeramente más lento, pero opciones tiene.

¿Sin límites?

Quizá lo más llamativo es el precio. ChatGPT va a usar un modelo no-último tras varios mensajes, pero DeepSeek siempre funcionará igual y siempre gratis.

En cuanto a las respuestas, ¿es mejor? Muchos aseguran que sí, pero, en mi opinión, puede ser el efecto placebo por usar algo nuevo y diferente. Se siente más directo, menos divagador, pero es muy parecido, por lo menos a respondiendo a dudas normales y en forma de texto. Aún no lo he probado con código porque no lo he necesitado. Lo cierto es que es un modelo joven, y es revelador que muchos lo prefieran a ChatGPT.

Por contar un poco más sobre mis impresiones, yo estoy usando ambos — tres contando la versión de DuckDuckGo –, pero llevo un tiempo tirando más de DeepSeek y de momento me va bien. Estamos ante una herramienta más privada y de código abierto, por lo que es mejor si los resultados son similares.

Aunque hay que mantenerse escéptico con lo de «privada», pues ahora mismo preocupa lo mismo que preocupaba con ChatGPT al principio, e incluso se llega a asegurar que nuestros datos van a China. Yo dejo el dato ahí.

Ahora bien, ChatGPT seguirá estando en la cima como lo está Google con las búsquedas, pero ya se sabe qué se dice de las torres altas. Y quien no lo sepa, que le pregunte a DeepSeek.