DeepL ha presentado DeepL Agent, un asistente de inteligencia artificial con funcionamiento autónomo orientado a la oficina que aspira a quitar de en medio tareas repetitivas y lentas. El proyecto se encuentra en fase beta dentro de DeepL AI Labs y se está probando con clientes seleccionados antes de su despliegue general.

La compañía describe este lanzamiento como la evolución natural de su experiencia en IA lingüística hacia un agente que puede comprender indicaciones en lenguaje natural, razonar y ejecutar acciones en segundo plano. Directivos como Jarek Kutylowski y Stefan Mesken subrayan que la prioridad es resolver retos reales con una IA segura y precisa diseñada para el entorno corporativo.

Cómo opera DeepL Agent y en qué se diferencia

El asistente trabaja dentro del entorno digital del usuario utilizando versiones virtuales de teclado, ratón y navegador, lo que le permite moverse entre aplicaciones y sitios web ya existentes sin integraciones complejas. Con ese planteamiento, puede encadenar pasos, orquestar flujos de trabajo de principio a fin y aprender de cada interacción para afinar la personalización.

Aunque es multilingüe, su alcance va mucho más allá de traducir. Entre los ejemplos que comparte la empresa destacan tareas para ventas (recopilar información e insights), finanzas (automatizar el procesamiento de facturas) o localización (gestionar traducciones y aprobaciones), además de apoyo a marketing y RR. HH.

La interacción se realiza mediante instrucciones en lenguaje natural. El agente interpreta la petición, planifica los pasos y ejecuta las acciones de forma autónoma, siempre dentro de las interfaces que ya usa la organización, lo que reduce fricción y evita cambios drásticos en las herramientas.

En el plano técnico, DeepL indica que la solución se apoya en su propio modelo de lenguaje y, cuando procede, en desarrollos externos, con el objetivo de combinar comprensión, razonamiento y acción en una única experiencia de agente.

Este enfoque —conocido como Computer Using Agent (CUA)— coloca al producto dentro de una tendencia en auge del sector, donde otras grandes plataformas también exploran agentes capaces de usar aplicaciones como lo haría una persona.

Seguridad, control y supervisión de nivel empresarial

Uno de los pilares del proyecto es la gobernanza. DeepL Agent incorpora monitorización en tiempo real de las tareas, opciones para pausar o revisar acciones en cualquier momento y mecanismos de validación humana antes de ejecutar pasos sensibles.

Además de las salvaguardas para el usuario final, hay controles para administradores y responsables de equipo, que pueden definir políticas, auditar actividad y establecer niveles de aprobación, buscando alinear precisión y trazabilidad con los estándares que exigen los entornos corporativos.

La compañía recalca que el diseño prioriza la calidad y la fiabilidad en procesos críticos, con especial atención a la seguridad de los datos y a la transparencia sobre lo que el agente está haciendo en cada momento.

Este marco de seguridad pretende facilitar la adopción en organizaciones que necesitan supervisión y control granular, pero sin renunciar a la eficiencia y a la autonomía en la ejecución de tareas repetitivas.

Disponibilidad, clientes y próximos pasos

DeepL Agent continuará en beta con clientes piloto en DeepL AI Labs antes de su disponibilidad general en los próximos meses. La empresa, que afirma contar con más de 200.000 clientes profesionales en todo el mundo, sitúa al nuevo agente como un aliado para liberar tiempo en tareas administrativas y mejorar la productividad.

Según comunicaciones de la compañía, entre su base de clientes se encontraría el 50% de las empresas de la Fortune 500, con nombres como KBC Bank o la firma legal Taylor Wessing, mientras que los detalles de precios y planes adicionales no se han hecho públicos por ahora.

El movimiento llega en pleno auge de la IA agéntica dentro de la empresa, con competidores que van desde suites ofimáticas con copilotos hasta soluciones especializadas. DeepL —valorada en torno a 2.000 millones de dólares en 2024— no contempla una salida a bolsa en el corto plazo, pero sí ampliar su oferta más allá del ámbito lingüístico con este tipo de capacidades.

Desde la dirección científica de la compañía se insiste en que el agente ha sido ideado para comportarse como un colega extremadamente eficiente, capaz de entender lo que se le pide y llevarlo a cabo con rapidez, afinando su ayuda a medida que acumula contexto del día a día de cada usuario.

Con una propuesta que combina comprensión del lenguaje, ejecución autónoma y controles de seguridad, DeepL asegura que su nuevo agente puede encajar en departamentos tan diversos como ventas, finanzas o localización, manteniendo el foco en estándares empresariales de precisión y trazabilidad.

La llegada de DeepL Agent sitúa a la compañía en una categoría de producto en crecimiento: un asistente generalista, multilingüe y con control corporativo, que actúa sobre las herramientas existentes y apunta a reducir el trabajo manual repetitivo sin sacrificar visibilidad ni gobierno.