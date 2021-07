Hace unos días sorprendía la filtración de la ISO del nuevo Windows 11, esa versión que no debía existir según informaciones de la propia Microsoft, ya que la versión 10 iba a ser la última, actualizando ésta como una especie de rolling release. Sin embargo, se ha podido comprobar que no ha sido así, y la distro china Deepin no quiere que el sistema operativo de los de Redmond sea el único protagonista.

Como sabes, Windows 11 es básicamente un Windows 10 remodelado, con profundos cambios en la interfaz gráfica y con mejoras en cuanto a la seguridad. Por supuesto, sigue contando con el subsistema Linux (WSL) como su antecesor, pero incluye una llamativa novedad: ahora soporta apps Android, a través de la App Store de Amazon.

Pues bien, Deepin ha hecho algo parecido en su nueva versión Deepin 20.2.2. Un importante paso adelante por varias razones. La primera es que estrena una nueva tienda de aplicaciones con nuevo diseño más minimalista y atractivo en sus ventanas gráficas. Algo que ya parece marca de la casa en el entorno chino.

Deepin 2020.2.2 también incluye nuevas versiones de paquetes y kernel, soporte para Secure Boot en sistemas UEFI, mejoras y corrección de errores, etc.

Pero hay algo que destaca aún más, y es que también integra aplicaciones Android disponibles que podrás instalar sin necesidad de emuladores o de complementos para estas apps nativas. Es decir, la misma idea tras Windows 11, solo que en una distribución GNU/Linux.

No obstante, aún no hay apps disponibles en estos instantes, y el soporte de las apps Android en Windows 11 y en Deepin es ligeramente diferente, ya que en el caso de la distro china solo admite algunas apps que se encuentran en contenedores. Esto es gracias al soporte de contenedores Android en el kernel Linux 5.0 LTS (el soporte para 5.12 aún está en proceso).

Descargar la ISO de Deepin – Web oficial