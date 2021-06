Hace poco, tras el anuncio de Windows 11 y su soporte para aplicaciones de Android, leí un comentario que decía que Linux debería hacer lo mismo. Yo estoy de acuerdo, en parte, porque me gustaría poder usar apps de Android en Linux de manera sencilla, pero «Linux» es un núcleo y los diferentes proyectos parece que no se van a poner de acuerdo para conseguir esa meta. Sí hay equipos de desarrolladores que lo están haciendo, como los de Ubuntu Web, JingOS o, más recientemente, el chino que hay detrás del Deepin Linux 20.2.2 que han lanzado hoy.

Yo, que no estoy siguiendo mucho el desarrollo de Deepin Linux, más allá de seguirles en Twitter, me he enterado de esta noticia leyendo al medio 9to5Linux. Pronto han conseguido captar mi atención, sólo ha hecho falta incluir las palabras «soporte para Android» para recordar, por ejemplo, que no hay clientes de Twitter decentes (no para mí) para Linux si no se usa el servicio desde el navegador.

Deepin Linux 20.2.2 es de origen chino

Para escribir este artículo he querido comprobar por mí mismo esa nueva tienda de aplicaciones. Lo he hecho en GNOME Boxes, desde dónde no me ha permitido iniciar una Live Session. Así, sabiendo que las instalaciones de las cajas de GNOME son rápidas, he instalado el sistema para probarlo un poco, para lo que me ha pedido un mínimo de 64GB.

Y, bueno, no puedo decir que haya perdido el tiempo con esto, porque la instalación la he hecho mientras escribía el artículo, pero un poco sí ha sido así. Una vez instalado el sistema, he visto que el español que usan es un poco «raro», tanto que hay cosas que se ven en portugués. Y la tienda está en chino, por lo que no he querido seguir probando, y menos al no encontrar información oficial sobre cómo instalar las aplicaciones Android en Deepin Linux 20.2.2. Sí puedo decir que los APK no se instalan desde la nueva tienda, y en búsquedas no aparecen apps de Android. Tampoco tiene instalado el paquete adb, por lo que las instalaciones por el terminal al estilo Anbox tampoco están disponoibles.

Otras novedades

Tras comprobar lo anterior, hay que hablar de las novedades que incluye Deepin Linux 20.2.2:

La mencionada nueva app store con soporte para instalar apps de Android, o eso dicen. También se pueden instalar aplicaciones por lotes y el diseño se ha mejorado.

Soporte para Secure Boot.

Nueva opción para elegir qué kernel usar entre dos disponibles. Ahora mismo se pueden usar Linux 5.10 LTS o Linux 5.12.

DDE (Deepin Desktop Environment) actualizado. Ahora soporta varios sistemas de autenticación biométrica, incluye nueva pantalla de bloqueo y centro de control rediseñado, el gestor de archivos soporta salvapantallas y el navegador incluye nuevas extensiones.

Muchas correcciones en aplicaciones como la de Música, álbum de fotos, el visor de imágenes o correo.

Los usuarios interesados pueden descargar Deepin Linux 20.2.2 desde este enlace. Para usar sólo DDE, hay otras opciones que me parecen mejores, como Manjaro.