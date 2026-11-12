Deepin 25.3.0 ya está disponible. La nueva versión de la distribución Linux china llega con protección contra bloqueos del escritorio, kernels actualizados y mejoras en inteligencia integrada, estabilidad y compatibilidad de hardware. El lanzamiento mantiene el enfoque de la serie 25 y un sistema inmutable y en acercar herramientas de IA al uso diario.

El cambio más visible es que, si un proceso consume demasiados recursos, la barra de tareas, el lanzador y el monitor del sistema seguirán respondiendo para cerrar la aplicación problemática. Deepin también promete acelerar la carga del centro de control y el arranque de programas ofimáticos bajo carga alta, y limita los registros del sistema a 5 GB para evitar que ocupen espacio de más.

Protección contra bloqueos y rendimiento en Deepin 25.3

La protección contra bloqueos reserva respuesta para los elementos básicos del entorno DDE cuando una tarea satura la CPU o la memoria. En vez de dejar toda la sesión pendiente de un proceso pesado, el usuario puede abrir el lanzador o el monitor y terminar la aplicación conflictiva. Es una función pensada para equipos que trabajan con varias aplicaciones a la vez y para evitar que un pico de carga obligue a reiniciar.

Además de esa red de seguridad, la versión reduce el tiempo de carga de la pantalla principal del centro de control y mejora la respuesta de programas habituales en escenarios de carga alta. El sistema fija un límite por defecto de 5 GB para los registros, de modo que los archivos de diagnóstico no crezcan sin control y no reste espacio libre al disco.

Kernels Linux 6.6.159 y 6.18.56: qué cambia para el hardware

Deepin 25.3.0 mantiene dos opciones de núcleo. El kernel predeterminado pasa a Linux 6.6.159, con correcciones de seguridad para x86, ARM64 y Loong64. Para hardware más reciente se ofrece el kernel HWE Linux 6.18.56, que puede instalarse desde el gestor de kernels.

En el apartado gráfico, la imagen incluye nvidia-container-toolkit y soporte CDI para que las aplicaciones Linyaps puedan usar aceleración por GPU en contenedores. El instalador también ajusta el controlador de NVIDIA según la tarjeta detectada, una medida que reduce errores en equipos con gráficas propietarias.

UOS AI: consultas a archivos locales y tareas en lenguaje natural

El asistente UOS AI amplía sus capacidades con una base de conocimiento de archivos locales a la que accede solo tras recibir permisos. El usuario puede preguntar por el contenido de documentos autorizados y obtener respuestas sin abrir cada archivo. También permite crear recordatorios y programar tareas puntuales o recurrentes usando lenguaje natural.

La versión unifica en una misma interfaz las herramientas MCP, las skills y los agentes especializados, y el asistente elige cuál usar según la tarea. Los permisos para guardar archivos se configuran en cada conversación, lo que añade un control más fino sobre lo que puede hacer la IA.

Instantáneas, PC Manager y aplicaciones actualizadas

El sistema de instantáneas permite guardar copias en el disco local o en una unidad externa, como un USB o un disco portátil, y elegir desde qué ubicación restaurarlas. Deepin también ha reducido el espacio adicional que necesitan las actualizaciones en su arquitectura inmutable, un detalle útil en equipos con poco almacenamiento libre.

La imagen incluye PC Manager, una herramienta de diagnóstico, limpieza de disco y gestión de programas de inicio que busca simplificar el mantenimiento. Además, varias aplicaciones propias reciben mejoras:

El visor de imágenes añade edición con recorte, rotación, pincel, formas, texto, mosaico y desenfoque.

El visor de documentos conserva la última posición de lectura y suma tres modos de protección visual.

El editor de texto incorpora renderizado de Markdown y el calendario admite calendarios de terceros.

¿Cómo actualizar a Deepin 25.3.0 y a quién afecta?

Los usuarios que ya tienen Deepin 25 pueden instalar la actualización desde el Centro de Control, en el apartado de actualización del sistema. También se puede descargar la imagen desde la web oficial para equipos nuevos o instalaciones limpias. La versión está disponible para x86, ARM64 y Loong64, según las notas de lanzamiento.

La actualización interesa sobre todo a quienes usan la serie 25 a diario, a equipos con gráficas NVIDIA o contenedores Linyaps y a usuarios que quieran probar la IA local. En el plano práctico, las instantáneas se pueden guardar en un disco externo antes de actualizar y restaurar después desde la ubicación elegida.

Actualización: desde el Centro de Control, apartado de actualización del sistema, si ya se usa Deepin 25; también hay imágenes para instalación limpia en la web oficial.

desde el Centro de Control, apartado de actualización del sistema, si ya se usa Deepin 25; también hay imágenes para instalación limpia en la web oficial. Arquitecturas: hay compilaciones para x86, ARM64 y Loong64.

hay compilaciones para x86, ARM64 y Loong64. Copias de seguridad: las instantáneas se pueden guardar en disco local, unidad USB o disco externo y restaurar desde la ubicación elegida.

las instantáneas se pueden guardar en disco local, unidad USB o disco externo y restaurar desde la ubicación elegida. Mantenimiento: PC Manager se incluye por defecto y reúne diagnóstico, limpieza de disco y gestión de programas de inicio.

Con estas piezas, Deepin 25.3.0 se presenta como una actualización de mantenimiento con varias funciones nuevas: protección ante bloqueos, kernels actualizados, IA local y copias en discos externos. No cambia el enfoque de la serie 25, pero sí añade herramientas que pueden notarse en el uso diario, especialmente en equipos sometidos a carga o con gráficas dedicadas.