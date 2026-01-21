La distribución GNU/Linux Deepin 25 arranca el año con una nueva revisión de su sistema, la versión 25.0.10, centrada sobre todo en pulir la experiencia diaria y en facilitar las tareas de instalación y mantenimiento. No se trata de una revolución para quienes ya están al día, pero sí de un punto de entrada más maduro para quienes quieran probar este escritorio tan cuidado visualmente que, poco a poco, también gana peso fuera de China, incluyendo Europa y España.

Esta entrega llega como una imagen de sistema renovada que agrupa todas las mejoras publicadas hasta la fecha, además de incorporar ajustes adicionales en el instalador, el gestor de archivos, el entorno de escritorio DDE y distintos componentes del sistema. En conjunto, el objetivo es reforzar la estabilidad, la seguridad y la coherencia de la experiencia, sin alterar el enfoque base de Deepin 25 como sistema inmutable con fuerte protagonismo de la inteligencia artificial.

Deepin 25.0.10: una nueva imagen de instalación más inteligente

La numeración de este lanzamiento, Deepin 25.0.10, deja claro que estamos ante una revisión de mantenimiento más que ante una versión mayor. Para quienes ya usan Deepin 25 y han ido aplicando las actualizaciones con regularidad, prácticamente todo lo que incluye esta imagen ya debería estar presente en su sistema. La diferencia principal es que ahora se ofrece un ISO actualizado, pensado tanto para nuevas instalaciones como para equipos que lleven tiempo sin actualizar.

El cambio más visible para quien instale desde cero es la mejora del instalador del sistema. Deepin ha revisado el proceso de instalación completa en disco para que la información sobre el formateo sea más clara y destacada visualmente, algo especialmente importante para usuarios menos expertos que, en muchas ocasiones, no tienen del todo claro qué se va a borrar.

Además, el instalador incorpora una opción muy demandada: la posibilidad de conservar los datos del usuario y reutilizar la cuenta, su configuración y sus archivos personales durante una instalación de disco completo. Esto reduce el temor a perder documentos importantes y acorta el tiempo de recuperación tras una reinstalación, al evitar tener que rehacer desde cero preferencias, atajos y entorno de trabajo.

Para usuarios que se plantean migrar desde otras distribuciones GNU/Linux o desde versiones anteriores que llevan tiempo sin tocarse, este enfoque más «amable» con los datos facilita que un equipo pueda ponerse al día con la versión más reciente de Deepin 25 sin necesidad de planear copias de seguridad complejas o procesos manuales de restauración.

Gestor de archivos renovado para trabajar más rápido

El otro gran protagonista de Deepin 25.0.10 es el gestor de archivos, que recibe una actualización profunda para mejorar la eficiencia en el día a día. Una de las funciones más prácticas es el desplazamiento automático de la lista cuando se arrastran elementos hacia el borde de la ventana, una característica que facilita mover ficheros en directorios muy largos sin tener que combinar varias acciones de scroll y arrastre.

El explorador introduce también vista por grupos, que permite organizar archivos según criterios como fecha, tamaño o tipo, ayudando a localizar contenidos recientes o a limpiar directorios con más comodidad. A esto se suma la posibilidad de fijar pestañas (pinned tabs), muy útil para mantener siempre a mano las carpetas de uso frecuente sin tener que abrir constantemente nuevas ventanas.

Deepin ha retocado igualmente la forma en que se abren carpetas desde el escritorio o desde aplicaciones de terceros, priorizando la apertura en nuevas pestañas dentro de la ventana existente. De este modo se evitan ventanas duplicadas y se mantiene más ordenado el espacio de trabajo, algo especialmente valorable en escritorios con múltiples monitores o cuando se manejan varios proyectos a la vez.

Junto con estas mejoras funcionales, se han abordado diversos problemas de uso: desde errores en la ordenación de archivos con nombres complejos -por ejemplo, con varios puntos- hasta comportamientos anómalos al abrir elementos como administrador, traducciones incompletas o inconsistencias en la forma en que se muestran dispositivos externos y elementos de terceros.

Pulido de la interfaz: barra de tareas, centro de control y bloqueo

La actualización 25.0.10 dedica buena parte del esfuerzo a ajustar detalles de DDE, la barra de tareas y el centro de control. Se ha refinado el área de clic de los iconos de la barra para mejorar la precisión al lanzar aplicaciones, y se ha trabajado en los bordes, alineación y aspecto de las vistas previas de ventanas, con el objetivo de que la experiencia sea más coherente, tanto en modo claro como en modo oscuro.

El centro de control recibe cambios en varias secciones. En el apartado de desarrollador, se añade la posibilidad de configurar el nivel de registro de logs, permitiendo activar un modo de depuración más detallado cuando se necesita investigar un fallo. También se incorpora un interruptor para la protección de solo lectura del sistema, conocida como «Rocky read-only» o mecanismo de protección de la base inmutable, que permite desbloquear temporalmente la escritura en directorios del sistema manteniendo el respaldo mediante snapshots y opciones de restauración.

Se han retocado asimismo elementos de la pantalla de bloqueo y del comportamiento en espera. En portátiles con configuración multi-monitor, cuando la tapa se cierra y la acción de energía está fijada en «no hacer nada», el sistema puede conmutar automáticamente el monitor externo como pantalla principal, un escenario típico en entornos de oficina o teletrabajo con dock y monitor grande.

Entre los ajustes menores se incluyen mejoras en el portapapeles, la lógica de autenticación tras la suspensión, la corrección de pequeños fallos de interfaz en menús y botones, y una mejor integración de las notificaciones y accesos directos, intentando que el conjunto resulte más predecible y cómodo para quienes pasan muchas horas frente al escritorio.

Nuevas funciones de Deepin 25.0.10: temas, métodos de entrada y capturas con IA

Más allá del pulido visual, Deepin 25.0.10 incorpora varias funciones nuevas orientadas tanto a usuarios profesionales como a quienes necesitan un mejor soporte multilingüe. Destaca la inclusión del tema empresarial «Origin», pensado para entornos de trabajo donde se busca una apariencia sobria y uniforme, así como nuevas opciones de entrada como el método 98 Wubi y la ampliación de diccionarios para Wubi-Pinyin.

En línea con la estrategia de IA del proyecto, se estrena una herramienta de capturas de pantalla asistidas por inteligencia artificial. Esta función no se limita a guardar imágenes del escritorio, sino que permite resumir, explicar o traducir el texto que aparece en la captura, lo que puede resultar útil, por ejemplo, para documentar incidencias, traducir interfaces o extraer información de manuales y páginas web de forma más rápida.

El ecosistema de aplicaciones propias también recibe algunos ajustes. La tienda de aplicaciones mejora su página de colecciones y etiquetas, añade opciones de ordenación en la vista de administración de apps y ofrece un acceso directo para abrir la carpeta donde se guardan los instaladores. Se han revisado mensajes de error y avisos de tiempo de espera para que sean más claros, y se incorpora soporte de compatibilidad con Qt5 y Qt6, además de optimizar la integración y mensajes relacionados con aplicaciones Wine.

Otras herramientas del sistema, como la calculadora, el monitor de sistema o el terminal, han sido ajustadas para respetar mejor la configuración regional (por ejemplo, el formato de decimales en distintos países europeos), para mostrar de forma más precisa la frecuencia de CPU o para ofrecer mensajes más informativos en operaciones potencialmente delicadas como la limpieza de paquetes con autoremove.

Estabilidad, seguridad y drivers gráficos al día en Deepin 25.0.10

Una parte importante de esta versión está dedicada a corregir errores y cerrar vulnerabilidades. En el arranque y funcionamiento básico del sistema se arreglan problemas relacionados con variables de entorno mal configuradas que impedían iniciar ciertas aplicaciones, conflictos con el gestor de entrada fcitx que bloqueaban nuevos procesos y avisos repetidos de paquetes a actualizar.

En el apartado de seguridad, Deepin 25.0.10 integra la corrección de vulnerabilidades conocidas como CVE-2024-48877, CVE-2024-52035, CVE-2024-54028, CVE-2025-5222 o CVE-2025-32462, además de parches específicos para la propia tienda de aplicaciones. También se actualizan paquetes clave del sistema, incluyendo herramientas como git, el reproductor de audio audacious, el ensamblador nasm y varias bibliotecas de desarrollo.

En el terreno gráfico, la distribución incorpora la actualización del driver propietario de NVIDIA a la versión 580.119.02, lo que supone un refuerzo tanto en compatibilidad con hardware reciente como en corrección de fallos previos. Asimismo, se solucionan conflictos de dependencias que afectaban a algunos usuarios con GPU dedicada a la hora de actualizar el sistema, un detalle relevante para quienes usan Deepin en equipos de sobremesa orientados a juegos o tareas gráficas intensivas.

El trabajo de corrección se extiende a módulos como el centro de control (problemas con atajos de teclado, estado del Bluetooth tras reiniciar, información de red desactualizada, textos cortados en pantallas con fuentes grandes), el lanzador de aplicaciones (iconos duplicados, animaciones poco fluidas, iconos borrosos), el bloqueo y la pantalla de inicio de sesión (cuestiones de autenticación, fallos en el servicio de sonido al reiniciar) y varias aplicaciones propias, incluyendo el editor de texto, el reproductor de vídeo, el cliente de correo y diversas herramientas específicas.

Dispositivos, red y herramientas del sistema

Otro bloque de cambios se dirige a mejorar la compatibilidad con dispositivos y redes. Entre otros ajustes, se corrigen problemas con el comportamiento del desplazamiento natural en ratones Bluetooth, se soluciona el mal funcionamiento de impresoras como la HP 1106 y se aborda un fallo que impedía cargar correctamente la tienda de aplicaciones cuando IPv6 estaba activado por defecto en la configuración de red.

En las herramientas de sistema se han revisado aspectos como la estabilidad del gestor de energía TLP y su lógica para aplicar el modo de rendimiento, el comportamiento del recolector de logs y algunos errores que aparecían tras instalar componentes adicionales como el UEngine Runner. También se ajusta el terminal para evitar la pérdida de temas de usuario personalizados y para proporcionar avisos más precisos en ciertas operaciones administrativas.

En cuanto a la experiencia multi-idioma, Deepin actualiza las traducciones, con especial mención a la incorporación y mejora de el soporte para la lengua lao en todo el conjunto de aplicaciones, pero con impacto general en la coherencia de textos en distintos idiomas. Estas mejoras de localización contribuyen a que la distribución resulte más accesible para usuarios de diferentes regiones, incluidos los de la Unión Europea que combinan varios idiomas en su día a día.

Recomendaciones de uso y escenario ideal para la nueva imagen

El equipo de desarrollo plantea Deepin 25.0.10 como una versión de funcionalidad ampliada y corrección de errores, más que como una ruptura con lo anterior. Por eso recomiendan especialmente descargar la nueva imagen en dos casos principales: instalaciones en dispositivos nuevos que vayan a usar Deepin 25 por primera vez, y sistemas ya instalados que lleven mucho tiempo sin actualizar, donde una actualización progresiva podría resultar lenta o más propensa a conflictos.

Para quienes ya utilicen Deepin 25 y mantengan las actualizaciones al día, basta con acudir al apartado de «Sistema → Actualización» en el centro de control para recibir los mismos paquetes que incluye esta imagen, sin necesidad de reinstalar. En la práctica, 25.0.10 actúa como una instantánea del sistema en un punto de madurez mayor, útil para reducir el número de actualizaciones iniciales tras una instalación limpia.

Los desarrolladores reconocen no obstante que la imagen todavía presenta algunos detalles pendientes de pulir que no afectan al uso normal, como la lentitud en la primera comprobación de actualizaciones tras instalar, ciertas inconsistencias temporales en el escalado de la interfaz durante las animaciones de actualización y bloqueo -especialmente visibles en pantallas de alta resolución- o demoras al activar el canal de pruebas mientras se están consultando actualizaciones.

Probar Deepin 25.0.10

Para probar el sistema, basta con descargar el ISO de Deepin 25.0.10 desde la web oficial y volcarlo en una memoria USB con herramientas habituales como Ventoy o Rufus. Desde ahí es posible ejecutar el modo en vivo para evaluar el rendimiento en el hardware propio y, si convence, proceder a la instalación mediante el asistente gráfico, aprovechando las nuevas funciones de preservación de datos y la protección por snapshots del sistema inmutable.

Con este lanzamiento, Deepin refuerza la línea marcada por la versión 25: un escritorio visualmente cuidado, apoyado en una base inmutable pensada para ofrecer mayor estabilidad a largo plazo, al que se suman nuevas capacidades de IA y una batería de mejoras prácticas en instalación, gestión de archivos, control del sistema y compatibilidad de hardware; una combinación que, sin grandes estridencias, va puliendo la propuesta para quienes buscan un entorno de trabajo moderno y relativamente sencillo de mantener tanto en equipos domésticos como profesionales.