Hace tres meses dimos una noticia que hoy vamos a repetir, pero con detalles actualizados. Es decir, si la versión anterior de este vistoso y funcional sistema operativo llegó basada en Debian 10.6, hace unas horas han lanzado Deepin 20.2, actualización que ahora se basa en Debian 10.8. No es la última versión de Debian, ya que 10.9 llegó la semana pasada, pero es lógico si tenemos en cuenta que la nueva entrega de Deepin Linux ha llegado sólo 5 días después.

Lo que también han actualizado, y, como casi todos, han adelantado a Debian es el kernel, pasando a ofrecer como opción Linux 5.11, la versión estable más actualizada. Pero las novedades no se quedan sólo en lo que no vemos. Y es que Deepin Linux es un sistema operativo, pero también un escritorio con todo un set de aplicaciones. Es en estos últimos apartados en donde han puesto toda la carne en el asador, con mejoras que van desde lo estético hasta nuevas funciones interesantes.

Novedades más destacadas de Deepin 20.2

Basado en Debian 10.8.

Núcleo a elegir entre Linux 10 LTS o Linux 5.11, ambos instalados por defecto.

Mejoras en el gestor de archivos, que ahora puede desmontar el nombre de los discos, búsqueda de texto completo mejorada, ahora muestra la información más clara u operaciones de archivos optimizadas.

La app de discos ahora soporta FAT2 y NTFS y puede verificar y reparar sectores corruptos.

La aplicación de correo soporta enviar correos programados, ahora permite añadir listas y ha mejorado las reglas.

La app de música ha incorporado funciones para controlar la música, ha mejorado las rutas de los archivos y la vista de las listas de reproducción.

La aplicación de vídeos ahora soporta el formato AVS2 y permite controlar la velocidad de reproducción.

El visor de imágenes ahora soporta formatos TIF y TIFF.

El gestor de descargas ahora puede gestionar y recuperar descargas.

Nuevas funciones en la app de capturas de pantalla, como que para y guarda el vídeo automáticamente al desactivar el efecto de la ventana o que han añadido nuevos atajos.

Muchas mejoras en el resto de aplicaciones, disponibles en la nota de lanzamiento que hay enlazada al principio de este artículo.

Mejorado el rendimiento y la experiencia de usuario general.

Deepin 20.2 ya está disponible en este enlace. Como comentario, sobre todo para los que no se fían de lo chino, que sé que hay más de uno, decir que existen otros sistemas que usan Deepin, como UbuntuDDE, un remix que quiere llegar a ser sabor oficial. Como mínimo, sí os recomiendo que lo probéis aunque sea en una máquina virtual, aunque no me hago responsable si decidís cambiaros a Deepin por lo interesante que es y luego no todo sale bien.