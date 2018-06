Deepin 15.6 Linux OS lanzado con soporte HiDPI mejorado

El proyecto chino Linux Deepin ha lanzado una nueva versión de esta distribución GNU/Linux tan exitosa, se trata de Deepin 15.6, una actualización de mantenimiento que viene con algunas mejoras, sobre todo en el aspecto visual y especialmente pensada para las computadoras de sobremesa y portátiles basadas en procesadores de 64-bit. Ha llegado seis meses tras el lanzamiento anterior y en ese medio año le ha dado tiempo a sus desarrolladores a crear y mejorar algunas cosas interesantes que no veíamos en las anteriores versiones.

Una de las opciones más llamativas es la función que han implementado para que los usuarios puedan desactivar la función de escalada de pantallas para los monitores HiDPI (High Dots Per Inch) que ahora son frecuentes ver en algunos equipos. Y esa no es la unica mejora, también hay otras pensando en los nuevos que han aterrizado en este sistema, permitiendo que se puedan acomodar mejor y tener una experiencia de usuario más óptima a través del trabajo desde su entrono de escritorio…

Las interfaces de usuario de Deepin 15.6 siguen las mismas líneas de los anteriores lanzamientos a los que Deepin nos tiene acostumbrados, es decir, unos gráficos límpios, fáciles de usar y con un diseño simple para que los usuarios puedan dedicar el mayor tiempo posible a trabajar y disfrutar en vez de a buscar cómo se hacen las cosas o dejar de ser eficientes debido a complicaciones que los usuarios se puedan encontrar durnate el uso.

Además de esto, Deepin 15.6 incluye una nueva app Deepin Welcome para ayudar a los usuarios con menos experiencia, consistiendo en una app que es lanzada tras el primer arranque y que mostrará un vídeo que se reproducirá para introducirte en el mundo Deepin, permitiendo elegir entre los modos de escritorio Efficient y Fashion, seleccionar modos, temas de iconos, efectos de ventanas, etc. Igualmente se han mejorado y actualizado otros programas, incluido el Control Center del sistema, etc.