Debido a temores por contagio de Coronavirus la GDC 2020 ha sido aplazada  

Hace pocos días los organizadores de la GDC dieron a conocer mediante una declaración oficial la cancelación del evento de la “GDC 2020” que estaba prevista para ser llevada a cabo el 16 de Marzo, con ello informan que el evento será reprogramado para ser llevado a cabo, en este verano.

Y es que el evento se ha pospuesto oficialmente debido a las preocupaciones actuales sobre el Coronavirus, además de que ya muchos exponentes anunciaron la cancelación de su participación por el mismo motivo, lo que al principio parecía algo controlado según los organizadores pues según ellos el evento aún podría salir adelante, conforme pasaron los días más empresas anunciaron su retiro, lo cual llevo a los organizadores a posponerlo.

En la declaración que dieron a conocer, podemos leer lo siguiente:

Después de una estrecha consulta con los socios de la industria y la comunidad de desarrollo de juegos en todo el mundo, los organizadores han tomado la difícil decisión de posponer la Conferencia de Desarrolladores de Juegos en marzo. Después de pasar el año pasado preparándose para la feria con nuestros consejos asesores, oradores, expositores y socios de eventos, estamos realmente molestos y decepcionados por no poder recibirlo en este momento. Queremos agradecer a todos nuestros clientes y socios por su apoyo, debates abiertos y aliento. Como todos nos han estado recordando, suceden grandes cosas cuando la comunidad se une y se conecta en GDC. Por esta razón, tenemos la intención de organizar un evento de GDC más adelante en el verano. Trabajaremos con nuestros socios para finalizar los detalles y compartiremos más información sobre nuestros planes en las próximas semanas.

Y es que compañías como Sony, Facebook, Oculus, Activision, Blizzard, Amazon, Microsoft, Epic Games, Unity, EA, Kojima Productions y muchos otros desarrolladores se retiraron, lo que obligó al evento que posponerse.

Uno de los primeros exponentes en retirarse fue Sony, en el cual un representante de Sony Interactive Entertainment dijo:

“Tomamos la difícil decisión de cancelar nuestra participación en la Game Developers Conference debido a las crecientes preocupaciones relacionadas con COVID-19 (también conocido como coronavirus). Sentimos que era la mejor opción, ya que la situación relacionada con el virus y las restricciones de viaje en todo el mundo cambia a diario. Estamos decepcionados de cancelar nuestra participación, pero la salud y seguridad de nuestros empleados es nuestra mayor preocupación. Esperamos participar en GDC en el futuro ”.

En el caso de Epic Games, ellos dijeron:

“En Epic, estuvimos encantados de participar en GDC 2020. Desafortunadamente, la incertidumbre que rodea los problemas de salud impidió que nuestros empleados fueran enviados, por lo que tomamos la difícil decisión de retirarnos de la participación.”

Los desarrolladores del GDC no proporcionaron una nueva fecha para el evento, solo mencionaron:

“Tenemos la intención de organizar un evento de GDC más adelante en el verano “. Aquellos que se registraron para el evento recibirán un correo electrónico sobre el registro y los reembolsos. Algunas charlas de desarrolladores, presentaciones, el Independent Games Festival y Game Developers Choice Awards se transmitirán en línea.

Finalmente, la GDC no ha sido el único evento que se ha visto afectado por el Coronavirus, pues días antes de su anuncio la feria MWC 2020 en Barcelona se canceló días antes de su apertura debido a la epidemia.

También otro gran evento que está en riesgo y que no tiene que ver con tecnología es la Eurocopa 2020 ya que la UEFA tiene le ojo puesto en el asunto pero no ha emitido algun comunicado oficial sobre la decisión, pues se ha mantenido alerta pero no descartan la opción.

Y aunque en China han dado a conocer que los nuevos casos registrados sobre contagios han ido disminuyendo con lo cual mencionan que la epidemia podría estar siendo controlada y se mantienen positivos ante ello, aunque no confían del todo ya que debido a los recientes estudios revelados se han encontrado dos variantes de las una que es agresiva y la otra no.