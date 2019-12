Si hay un sector en donde la disponibilidad de productos de código abierto es crítica, sin dudas es el de la medicina. Ya bastante cara es la atención de los pacientes (En gran parte gracias al oligopolio de los laboratorios farmacéuticos y al costo de la aparatología médica) como para tener que sumarle el de las licencias de software. Además, en una profesión dónde la difusión del conocimiento es imprescindible, la facilidad de compartir herramientas debería ser la norma.

En un artículo anterior habíamos comentado una distribución Linux enfocada en el entrenamiento de los profesionales del análisis de neuroimágenes en el uso de software libre. Ahora vamos a enfocarnos en una de las soluciones creadas por los desarrolladores de Debian para el uso de los profesionales de la medicina.

Repito la aclaración del artículo anterior. No soy médico, y aunque con la ayuda de Google trate de encontrar la traducción más exacta, puedo haber metido la pata. Agradezco las correcciones en el formulario de comentarios.

Debian Med. Debian para uso médico.

Para entender lo que es Debian Med debemos explicar primero el concepto de “Mezcla pura de Debian” (Debian Pure Blend)

Una distribución Linux típica incluye más de 20000 paquetes de todo tipo. Algunas son utilidades del sistema cuya instalación es imprescindible, otras son programas de propósito general que suelen instalarse por defecto, y el resto son programas de diversos usos de cuya existencia no te enterarás a menos que te pongas a examinar los repositorios. Y si usas ese verdadero castigo de los dioses que es el Centro de Software de Gnome, probablemente no encuentres ni la mitad. Si estás utilizando una distribución basada en la dupla Debian/Gnome, lo mejor es que instales el Gestor de paquetes Synaptic. No tendrá una gran interfaz de usuario, pero puedes hacer fácilmente todo el trabajo relacionado con repositorios.

Puedes instalarlo con el comando:

sudo apt install synaptic

Los desarrolladores de Debian encontraron una solución, agrupar los programas por rubro. Es decir que con un solo comando puedes instalar las utilidades con un denominador común. Si tienes instalada Debian/Ubuntu/ Linux MInt u otra distribución derivada solo debes usar el comando

sudo apt install med-all

Los rubros de los programas que podemos encontrar son:

aplicaciones para bioinformática, biología molecular y estructural. Herramientas para desarrolladores: Utilidades para el desarrollo de aplicaciones bioinformáticas.

Aplicaciones bioinformáticas utilizables en la Secuenciación de Próxima Generación. Filogenia: Programas para filogenética. Si no conocías la palabra (yo tampoco) te ahorro el viaje a Google. Es el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes organismos.

Herramientas de bioinformática, biología molecular y estructural optimizadas para su uso en la nube. Gestores de contenidos: Herramientas para la creación de sitios web de temática médica.

Manejo de bases de datos sobre drogas. Dentistas: Utilidades para manejo de consultorios odontológicos.

Programas para ser usadas por epidemiólogos. Sistema de información hospitalaria: Software para la gestión de la información en instituciones médicas.

Procesamiento y visualización de imágenes médicas. Herramientas para el desarrollo: Utilidades para la creación de aplicaciones vinculadas con el procesamiento y visualización de imágenes médicas.

Programas para el uso en las prácticas de los laboratorios médicos. Oncología: Aplicaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer. Particularmente enlos que usan radiación.

Herramientas informáticas para la investigación farmacológica. Clínica Médica: Programas para medicina general.

Software para la gestión de consultorios particulares. Psicología: Programas para el ejercicio de profesionales de la psicología y el psicoanálisis.

Software para su uso con tecnología de rehabilitación Investigación: Herramientas para su utilización en investigaciones médicas

Utilidades para la compilación y el análisis estadístico. Herramientas sin clasificar: Programas varios que no entran en ninguna de las categorías mencionadas más arriba.

¿Eres médico o ejerces alguna otra actividad relacionada con la salud? Nos encantaría saber si usas herramientas de software libre y cuáles son En caso de que no puedas hacerlo, también puedes contarnos el por qué. El formulario de comentarios está a tu disposición.