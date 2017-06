Debian Edu también se actualiza a Stretch

El pasado fin de semana conocimos la llegada de Debian 9 Stretch como versión estable y principal del proyecto Debian. Una noticia que agradó a muchos, pero hay más. Junto a la versión principal, dos “sabores” principales también se actualizaron. Estas versiones son Debian Gnu/Hurd y Debian Edu.

En este caso vamos a hablar de Debian Edu, una versión especial orientada al mundo de la educación. Debian Edu 9 incorpora todas las novedades de Debian 9 Stretch pero además añade cosas nuevas como un Plymouth.

Debian Edu o también conocida como Skolelinux es una distribución educativa que sobre la base de Debian tiene todo lo necesario para crear un aula de informática. Esto significa que la versión server contiene todo el software para controlar el resto de la red y la versión normal contiene todo lo necesario para ser controlado por el server y las aplicaciones educativas necesarias para el aula.

Debian Edu 9 incorpora un Plymouth de una barra para los más peques

Debian Edu 9 Stretch contiene novedades como el Plymouth que estará instalado por defecto a excepción de la versión mínima que no tiene por ahorro de recursos. Icinga es la nueva herramienta que sustituirá a Nagios como herramienta de monitoreo. NBD también sustituirá NFS como sistema de archivos. La versión principal de Debian Edu vendrá con los escritorios Plasma, Gnome, MATE, XFCE y LXDE.

Si tenemos la versión antigua de Debian Edu, hemos de utilizar los comandos de actualización para que la distribución se actualice a la nueva versión. Si por el contrario no tenemos ninguna versión de Debian Edu, podemos conseguir la imagen de instalación en este enlace. Aunque también podemos optar por instalar Debian 9 Stretch y una vez que hemos instalado la distribución, instalar el metapaquete llamado Debian-Edu, un metapaquete que transformará nuestra Debian 9 en Debian Edu 9. Esto es un proceso más simple pero también más largo debido a la cantidad de paquetes que han de cambiarse. En cualquier caso, Debian Edu 9 es una opción más que plausible para una aula educativa ¿ no creéis?