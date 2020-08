Debian cumple 27 años siendo una de las distribuciones más influyentes

Si hay que citar las distribuciones Linux más influyentes de la historia, sin dudas no podemos dejar de nombrar a Debian. Hoy 16 de agosto se cumplen 27 años del día en que un estudiante de la Universidad de Purdue, Ian Murdock anunciara su lanzamiento.



El 16 de agosto de 1993 Ian Murdock publicó el siguiente texto

Compañeros Linuxeros,

Esto es para anunciar la inminente liberación de una nueva versión de Linux a la que llamo Debian Linux. Esta es una versión que he creado prácticamente desde cero; en otras palabras, no hice simplemente algunos cambios a SLS (Softlanding Linux System) y lo llamé un nuevo lanzamiento. Se me ocurrió crearla después de ejecutar SLS y en general estar insatisfecho con gran parte de ella y después de hacer muchas modificaciones a SLS decidí que sería más fácil empezar desde el principio. El sistema base está ahora virtualmente completo (aunque todavía estoy revisando para asegurarme de que he cogido las fuentes más recientes para todo), y me gustaría tener alguna retroalimentación antes de añadir el material «elegante».

Tengan en cuenta que este lanzamiento aún no está terminado y puede que no lo esté por varias semanas más; sin embargo, pensé en publicar ahora para quizás atraer a algunas personas. Específicamente, estoy buscando:

1) Alguien que eventualmente esté dispuesto a permitirme subir la distribución a su sitio ftp anónimo. Por favor, contácteme. Les advierto que será bastante grande.

2) Comentarios, sugerencias, consejos, etc. de la comunidad Linux. Esta es su oportunidad de sugerir paquetes específicos, series, o cualquier cosa que quieras ver como parte del lanzamiento final.

No crean que porque un paquete esté en SLS necesariamente será incluido en la versión de Debian! Cosas como ls y cat son un hecho, pero si hay algo en SLS sin lo que no podrías vivir, por favor, déjenme saber.