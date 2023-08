Debian es un sistema operativo muy estable, y parte de esa estabilidad la consiguen usando software más probado y desactualizado. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en la página de Debian Backports (aquí la versión en español): «El software está un poco desfasado comparado con otras distribuciones«, y es aquí donde entra en juego un repositorio que permite que se use software más nuevo sin que por ello haya que actualizar el sistema operativo completo.

Pero, ¿qué es Debian Backports? Es un repositorio en donde hay software más actualizado, como los de Kubuntu y Lubuntu, pero hay diferencias importantes. La principal es que, mientras que los Backports de las ediciones KDE y LXQt de Ubuntu actualizan cualquier paquete coincidente a la nueva versión, para hacer lo mismo en Debian hay que indicarlo manualmente. Es decir, añadir el repositorio Backports de Debian no hará nada de por sí.

Otra diferencia es desde dónde se hacen las retroportaciones (me gusta esa palabra): Mientras Kubuntu y Lubuntu las traen del software más nuevo, a saber, escritorio, apps y librerías, o en el caso de Kubuntu también podría decirse que viene de KDE neon, Debian trae el software de la rama testing de su sistema operativo. Muchos de los paquetes son totalmente seguros, pero Debian tiene su filosofía y no la va a cambiar ahora.

Cómo añadir el repositorio Debian Backports

Tal y como explican en la página de instrucciones, hay que añadir deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main

al archivo /etc/apt/sources.list. Quedaría como lo siguiente debería quedar parecido a lo siguiente:

Si no debe quedar igual es porque el Debian en el que he hecho las pruebas ya traía el repositorio Backports añadido por defecto. Antes de añadirlo hay que fijarse que no esté ya en la lista, o mostrará un error al intentar refrescar los repositorios.

Como alternativa, se puede añadir un archivo nuevo con extensión .list a la carpeta /etc/apt/sources.list.d/ con el mismo contenido, y el nombre del personaje de Toy Story dependerá de la versión de Debian que estemos usando. La información oficial pone «bullseye», que es el de Debian 11, y para Debian 12 hay que usar bookworm. Una vez añadido el repositorio se actualizará con apt update o apt-get update. Veremos que se ha refrescado con éxito.

¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Nada, o nada de lo que preocuparnos. Tenemos el repositorio, pero no hace nada sin interacción del usuario.

Instalar software «retroportado»

Supongamos que tenemos una versión de LibreOffice desactualizada, o sencillamente queremos cambiar del canal «still» (más estable) al «fresh» (todas las novedades). Tenemos que abrir un terminal y escribir:

sudo apt install -t bookworm-backports libreoffice

En el momento de escribir este artículo, el comando anterior permitirá subir de LibreOffice 7.4.7 a 7.5.5, que con cinco actualizaciones de mantenimiento ya se puede considerar estable y sólo falta que lancen la v7.6 para que 7.5 se convierta en la versión recomendada para equipos de producción. De esa línea habría que cambiar el nombre del personaje de Toy Story por el de nuestra versión de Debian y el paquete a instalar.

Esta es una buena manera de equilibrar un poco las cosas. La base será la misma, y sólo se subirán algunos paquetes que no deberían provocar fallos. Si se da el paso o no, como siempre en Linux, es decisión nuestra.