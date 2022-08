En cuanto a buscadores y navegadores hay casi un monopolio total por parte de Google. Chrome está en alrededor del 80% de dispositivos, y Chromium aún se queda con parte del 20% restante. Si hablamos de buscadores, sólo los que buscamos privacidad o algo diferente y prácticas como las de Microsoft, que obliga a buscar en Bing si usamos la búsqueda nativa en Windows, hacen que el panorama cambie ligeramente. También lo pueden cambiar, aunque no demasiado, proyectos como Debian si hacen cambios como los que os traemos hoy.

Empezando por Chromium 104, el navegador que ofrece Debian empezará a usar el motor de búsqueda DuckDuckGo, abandonando el Google que hay por defecto en la actualidad. Hay que tener clara una cosa: este cambio, por lo menos de momento, sólo afectará al Chromium que ofrecen en sus repositorios. Firefox seguirá siendo el navegador por defecto, y Google seguirá siendo el punto de encuentro de las búsquedas.

Debian Edu 11 abrió la veda

Poco después del lanzamiento de Debian 11 llegó Debian Edu 11, y ahí sí que se cambió más drásticamente. Tanto Firefox como Chromium empezaron a usar DuckDuckGo. Y es que este tipo de cambios se hace poco a poco, como cuando Canonical hizo desaparecer Chromium de sus repositorios oficiales para ofrecerlo sólo como snap. En el último capítulo de esta historia hemos visto como no se da puntada sin hilo, y en abril fue Firefox el que pasó a estar sólo como snap en lo que se espera que sea el segundo de muchos. Con Debian podría pasar lo mismo, pero con los buscadores.

Además, Debian venía avisando ya desde hacía un par de años, pero ha sido a mediados de este mes cuando se ha aceptado definitivamente la propuesta. El cambio se hará a partir de Chromium 104, y se hará por privacidad. Google, Facebook y otras compañías como Amazon lo saben todo sobre nosotros, tienen una radiografía de cada uno de nosotros, y es difícil escapar de ellos. Usar un buscador como DuckDuckGo ayuda, pero sacrificando un poco (bastante) la precisión de las búsquedas.

Yo uso DuckDuckGo desde hace mucho, pero he de reconocer que sigo fisgando en Google cuando quiero precisión y no perder nada de tiempo. Eso sí, lo hago desde el !bang del pato, lo que para mí es lo mejor de DuckDuckGo. Cada vez somos más los que lo usamos, y lo hacemos justamente para evitar que nos vigilen. El apoyo de los diferentes proyectos podría ser clave para su mejora, pero es difícil luchar contra un gigante como Google. La próxima parada, quizá y si hacen como la versión Edu, Firefox ESR.