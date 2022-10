Aún en octubre de 2022, todavía faltan meses para el lanzamiento de Debian 12, la que será la próxima versión de uno de los sistemas operativos más importantes de los existentes en Linux. Como todos los lanzamientos, el 12º también tendrá un nombre de un personaje de la saga Toy Story, el del gusano Bookworm. Más tarde, sobre los dos años después, llegará Trixie, y unos 48 meses después se lanzará otra versión, en este caso un Debian 14 del que ya se ha dado a conocer su nombre en clave.

He de reconocer que, sin ser un fan de la saga, tengo que buscar en internet imágenes para saber qué personaje da nombre a una nueva versión de Debian, e incluso que el mismo motivo me impedía saber de dónde se sacaban los nombres hasta pasados varios años. Es algo que hice con Bullseye, Trixie y ahora con Forky, el puntiagudo personaje que dará nombre a Debian 14. Para los que hablen sólo español y no dominen tampoco el inglés, decirles que «Forky» vendría a ser el diminutivo de «tenedor», lo que quedaría algo así como «Tenedorcito».

Aún faltan más de cuatro años para el lanzamiento de Debian 14

Ahora mismo, la versión estable más actualizada es la de Debian 11, concretamente 11.5. La siguiente versión mayor será Debian 12.0, programada para 2023. Trixie llegará en 2025, y Forky llegará pinchando ya en 2027. En donde han anunciado el nombre de Debian 14 también han hablado del próximo Debian 12, confirmando el 12 de enero como fecha para la transición y la toolchain freeze.

En cuanto a las novedades que traerá Debian 14, pues os podréis imaginar; es virtualmente imposible avanzar nada. Lo que sí es seguro es que incluirá software más que probado, lo que hace que Debian sea más estable que otras distribuciones como su hijo favorito, Ubuntu. Con esto no quiero decir que Ubuntu no sea estable, sino que Debian lo es más por su filosofía. Por lo tanto, usará el último kernel LTS, si éste lleva meses disponible, y escritorios con varias actualizaciones de mantenimiento ya a sus espaldas.