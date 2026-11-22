Debian 13.8, conocida como Trixie, ya está disponible como la octava actualización de mantenimiento de la rama estable de Debian 13. Publicada el 21 de noviembre, esta revisión reúne correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para numerosos paquetes, incluyendo componentes críticos como Linux, GRUB, glibc, OpenSSL y MariaDB.

La nueva versión no supone el lanzamiento de una distribución nueva ni modifica la base de Debian 13, sino que actualiza los paquetes incluidos en sus medios de instalación. Su objetivo es facilitar nuevas instalaciones con las correcciones acumuladas y mantener los sistemas existentes al día sin necesidad de reinstalar el sistema operativo.

Debian 13.8 introduce más de un centenar de correcciones y actualizaciones de seguridad

Debian 13.8 reúne correcciones para 122 paquetes y actualizaciones de seguridad correspondientes a 150 paquetes, según los datos publicados en el anuncio de lanzamiento. Una parte importante de los cambios está relacionada con vulnerabilidades que pueden provocar denegaciones de servicio, errores de memoria, accesos indebidos o problemas de ejecución en diferentes componentes.

Entre los paquetes actualizados se encuentran glibc, que recibe numerosas correcciones relacionadas con desbordamientos de búfer, accesos fuera de límites, errores de memoria y bloqueos durante determinadas conversiones de UTF-32. También se actualiza Intel Microcode con nuevas correcciones de seguridad para diferentes procesadores de la compañía.

GRUB recibe correcciones para múltiples vulnerabilidades de uso después de liberar memoria, además de solucionar un problema relacionado con Secure Boot que podía permitir eludir determinadas protecciones. Estas modificaciones afectan a diferentes versiones del cargador de arranque, incluidos los paquetes firmados para sistemas UEFI.

Actualizaciones en el kernel, KDE y otros componentes

El instalador de Debian 13.8 incorpora una nueva revisión del ABI del kernel Linux 6.12.117, alineada con los paquetes actualizados de la distribución. Esto permite que los nuevos medios de instalación incluyan las correcciones acumuladas sin tener que descargar tantos paquetes adicionales después de instalar el sistema.

En el escritorio también se incluyen correcciones para KWin, el gestor de ventanas de KDE Plasma, que solucionan problemas de gestión del color en Wayland y errores que podían provocar fallos al desconectar monitores. Estas modificaciones son especialmente relevantes para quienes utilizan configuraciones de varias pantallas o sesiones Wayland.

Otros paquetes importantes reciben nuevas versiones estables y correcciones, entre ellos MariaDB, OpenSSL y ClamAV. MariaDB incorpora arreglos de seguridad que afectan a vulnerabilidades de ejecución de código, problemas de autorización, recorrido de directorios e inyección SQL, además de otras correcciones para errores de funcionamiento.

Seguridad reforzada en numerosos paquetes de Debian 13.8

La actualización también incluye cambios en herramientas y servicios ampliamente utilizados. Rsync corrige una vulnerabilidad que podía permitir provocar agotamiento de recursos sin autenticación, mientras que Sudo soluciona un problema de seguridad relacionado con la manipulación de la variable de entorno TZ.

Además, se incluyen correcciones para componentes de red, servidores web, bases de datos, herramientas de virtualización, aplicaciones de escritorio y diferentes bibliotecas del sistema. El conjunto de actualizaciones abarca tanto paquetes utilizados en servidores como software habitual de equipos de escritorio.

Como sucede con las revisiones de mantenimiento de Debian Stable, muchos de estos parches ya se habían distribuido anteriormente a través de los repositorios de seguridad. Debian 13.8 consolida esas actualizaciones en sus nuevas imágenes de instalación.

Actualizar Debian 13 sin reinstalar

Los usuarios que ya tienen Debian 13 Trixie instalado no necesitan descargar una ISO nueva ni reinstalar el sistema para beneficiarse de los cambios. Basta con actualizar los paquetes desde los repositorios habituales mediante APT:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Las nuevas imágenes de instalación, en cambio, resultan especialmente útiles para quienes vayan a instalar Debian desde cero, ya que incluyen las correcciones acumuladas hasta esta revisión y reducen la cantidad de descargas posteriores.

Debian 13.8 continúa así el ciclo de mantenimiento de Trixie, priorizando la estabilidad, la seguridad y la corrección de problemas sobre la introducción de nuevas funcionalidades. Una actualización especialmente importante para quienes buscan mantener sus instalaciones de Debian Stable al día.