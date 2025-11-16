El Proyecto Debian ha puesto a disposición Debian 13.2, una actualización de mantenimiento de la rama estable que llega para pulir el ciclo «Trixie» con múltiples parches de seguridad y arreglos generales. Quienes ya usen Debian 13 pueden actualizar con las herramientas habituales, mientras que quienes instalen desde cero disponen de medios renovados.

Se trata del segundo punto de servicio de esta serie, con un balance notable: 55 parches de seguridad y 123 correcciones de errores en paquetes diversos. Las nuevas imágenes de instalación evitan descargas masivas tras el primer arranque, algo especialmente práctico en despliegues en empresas y administraciones europeas.

Novedades y correcciones clave de Debian 13.2

Esta edición agrupa decenas de actualizaciones vinculadas a vulnerabilidades y bugs, incluyendo Linux kernel, navegadores y utilidades críticas. También se integra una nueva versión de QEMU, se actualiza DKMS y se corrige la función «browse local» en virt-manager, junto a otros ajustes menores del sistema.

Correcciones de seguridad en Chromium , 7-Zip y Firefox ESR .

, y . Actualizaciones en Redis , GIMP y Bind9 .

, y . Revisiones para LXD , Incus y cJSON , además del propio kernel de Linux.

, y , además del propio kernel de Linux. Nuevo QEMU, ajuste en virt-manager y DKMS al día para módulos del kernel.

Medios de instalación y arquitecturas compatibles

Las imágenes de instalación se han renovado y son la vía recomendada si vas a desplegar el sistema en hardware nuevo o si tuviste problemas con ISOs previas. Están disponibles para amd64 (64 bits), arm64 (AArch64), riscv64, ppc64el, s390x y armhf; la red de espejos europeos, incluida España, facilita descargas rápidas desde servidores cercanos.

Imágenes en vivo y escritorios

También se publican imágenes live para equipos de 64 bits con varios escritorios preinstalados: KDE Plasma 6.3.6, GNOME 48, Xfce 4.20, Cinnamon 6.4.10, LXQt 2.1, MATE 1.26.1 y LXDE 0.11.1. Además, hay una edición «Junior» con IceWM y una «Standard» sin entorno gráfico, útil para servidores o instalaciones mínimas.

Cómo actualizar si ya usas Debian 13 «Trixie»

Si ya estás en Debian 13, basta con refrescar repositorios y aplicar la actualización completa: ejecuta sudo apt update && sudo apt full-upgrade desde un terminal o usa un gestor gráfico como Synaptic. No es necesario descargar nuevas ISOs; para comprobar la versión instalada, puedes usar cat /etc/debian_version .

Descarga y disponibilidad de Debian 13.2

Quien necesite instalar desde cero puede obtener las ISOs y consultar más detalles en Debian.org, así como en la página del anuncio de la versión y en las notas de publicación. En Europa se recomienda optar por espejos locales para una mayor velocidad y estabilidad durante la descarga.

Con esta entrega, la rama «Trixie» queda más asentada gracias a una combinación de parches de seguridad, arreglos de errores y actualizaciones de componentes clave; las nuevas ISOs simplifican instalaciones frescas, mientras que para sistemas ya en producción la transición es una actualización rutinaria mediante APT.