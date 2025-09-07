El Proyecto Debian ha publicado Debian 13.1, el primer refresco de las imágenes de instalación de la actual serie estable «Trixie». Llega pocas semanas después de Debian 13 con el objetivo de facilitar instalaciones limpias al día y minimizar descargas de parches tras el primer arranque.

Este lanzamiento reúne 71 correcciones de errores en paquetes diversos junto a 16 actualizaciones de seguridad. Para quienes tuvieron problemas con las ISOs anteriores o van a desplegar el sistema en equipos nuevos, estas imágenes proporcionan una base más pulida desde el minuto uno.

Novedades y correcciones destacadas

En el plano del sistema, Debian 13.1 integra ajustes del kernel Linux 6.12 LTS que aportan estabilidad adicional, además de múltiples arreglos a nivel de paquetes para mejorar la experiencia general.

Entre los cambios técnicos sobresale una solución provisional a un fallo de inicialización gráfica del gestor de arranque GRUB, que podía afectar a determinados entornos al mostrar el menú o iniciar el sistema.

En el espacio de compatibilidad y seguridad de aplicaciones, se incorpora soporte de Python 3.13 para PyRaf, así como la corrección del soporte de OpenSSL 3.5.1 en StrongSwan, junto a un buen número de arreglos adicionales distribuidos por todo el repositorio.

Descarga e imágenes disponibles

Las nuevas imágenes de instalación ya se pueden obtener para las arquitecturas amd64 (64 bits), AArch64 (arm64), RISC-V (riscv64), ppc64el, s390x y ARMhf (armhf). Este medio actualizado evita aplicar cientos de paquetes tras completar la instalación.

También se han publicado imágenes live (solo para 64 bits) con escritorios preinstalados para probar o instalar directamente el entorno preferido. Están disponibles opciones con KDE Plasma 6.3, GNOME 48, Xfce 4.20, Cinnamon 6.4, LXQt 2.1, MATE 1.26.1 y LXDE 13.

KDE Plasma 6.3

GNOME 48

Xfce 4.20

Cinnamon 6.4

LXQt 2.1

MATE 1.26.1

LXDE 13

Adicionalmente existe una edición «Junior» con IceWM pensada para equipos modestos y otra «Standard» sin entorno gráfico, ideal para servidores o instalaciones mínimas.

Cómo actualizar a Debian 13.1 si ya estas en Trixie

Si ya estás en la serie Trixie no es necesario descargar nuevas ISOs. Basta con refrescar índices y aplicar todas las actualizaciones ejecutando sudo apt update && sudo apt full-upgrade en una terminal, o usando tu gestor gráfico de paquetes habitual.

Para comprobar qué versión tienes instalada, puedes ejecutar cat /etc/debian_version en tu terminal; con ello confirmarás si tu sistema queda al día tras el proceso de actualización.

Con este primer punto de actualización, Debian refuerza la estabilidad de Trixie al reunir correcciones y parches de seguridad en nuevas imágenes de instalación, amplía la compatibilidad con arquitecturas y entornos de escritorio, y ofrece una ruta clara de actualización sin reinstalar para quienes ya tienen Debian 13 en marcha.