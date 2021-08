Tal y como estaba programado, Debian 11 Bullseye ha sido lanzado este sábado 14 de agosto. La versión anterior fue el 10 Buster que llegó en julio de 2019, y desde hoy se inicia una nueva etapa que introduce novedades por todo, pero al estilo Debian: más conservadoras que en, por ejemplo, su hijo preferido, que es Ubuntu, y mucho más que en los sistemas operativos con modelo de desarrollo Rolling Release. Es su filosofía, y es la razón por la que este sistema operativo es tan robusto y estable.

El lanzamiento estaba programado para hoy, y ya de mañana en España han estado preparándolo todo. Las imágenes las han subido tiempo antes, lógico, y luego los mantenedores han ido confirmando que todo ha ido bien antes de anunciar el lanzamiento. Ese momento ya ha llegado en redes sociales, y el instalador de Debian 11 ya se puede descargar. Sobre el nombre y como siempre, es un personaje de la saga Toy Story, en este caso el caballo de trapo.

Novedades más destacadas de Debian 11 Bullseye

Soportado hasta 2026, LTS desde 2023.

Linux 5.10.

Escritorios actualizados. Muchas de las novedades más destacadas van ligadas a este punto y al anterior, el núcleo: GNOME 3.38. KDE Plasma 5.20. LXDE 11. LXQt 0.16. MATE 1.24. Xfce 4.16.

Soporte nativo para exFAT.

Se amplía la impresión sin drivers a los dispositivos USB con el nuevo paquete «ipp-usb».

Nuevo comando open disponible como un alias conveniente para xdg-open (por defecto) o run-mailcap, gestionado por el sistema update-alternatives. Está pensado para su uso interactivo en la línea de comandos, para abrir archivos con su aplicación por defecto, que puede ser un programa gráfico cuando esté disponible.

Systemd ahora activa su funcionalidad de diario persistente por defecto, almacenando sus archivos en /var/log/journal/.

Nuevo formato de hash de contraseña «yescrypt» por defecto.

Paquetes populares actualizados: Apache 2.4.48 BIND DNS Server 9.16 Calligra 3.2 Cryptsetup 2.3 Emacs 27.1 GIMP 2.10.22 GNU Compiler Collection 10.2 GnuPG 2.2.20 Inkscape 1.0.2 MariaDB 10.5 OpenSSH 8.4p1 Perl 5.32 PHP 7.4 PostgreSQL 13 Python 3, 3.9.1 Rustc 1.48 Samba 4.13 Vim 8.2 Mas de 59.000 otros paquetes listos para usar.



Los usuarios interesados, que me imagino que no serán pocos, ya pueden descargar Debian 11 Bullseye desde el servidor de la rama estable del proyecto, disponible en este enlace. Debian 10 ha sido movido a la «oldstable», ya que seguirá estando soportado hasta 2024, pero ya no es la más nueva.