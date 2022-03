Tras la versión de punto de mediados de diciembre, Project Debian ha vuelto a lanzar una actualización de mantenimiento de Bullseye. En esta ocasión es Debian 11.3, y mi memoria me ha jugado una mala pasada y me ha extrañado ver esa numeración porque me parecía recordar que LMDE 5 se basaba en 11.3, pero no, se basa en 11.2. Pero lo importante aquí es la nueva actualización de Debian, eso y recordar lo que el proyecto intenta dejar claro en cada actualización de este tipo.

Debian 11.3 es una actualización de punto, también conocidas como de mantenimiento, y eso significa que no hay novedades importantes por las que haya que realizar ni una instalación de cero ni cambios para poder instalar los nuevos paquetes. Entre ellos, hay 83 parches de seguridad y 92 parches para corregir errores. En cuanto a otros paquetes, entre los que están los de las aplicaciones y los escritorios/entornos gráficos, Debian no suele refrenar un poco las actualizaciones.

El proyecto Debian se complace en anunciar la tercera actualización de su distribución estable Debian 11 (nombre en clave bullseye). Esta versión puntual añade principalmente correcciones para problemas de seguridad, junto con algunos ajustes para problemas graves. Los avisos de seguridad ya han sido publicados por separado y están referenciados cuando están disponibles. Tenga en cuenta que la versión puntual no constituye una nueva versión de Debian 11, sino que sólo actualiza algunos de los paquetes incluidos. No es necesario tirar los soportes antiguos de la diana. Después de la instalación, los paquetes pueden actualizarse a las versiones actuales usando una réplica actualizada de Debian.

Los usuarios existentes pueden instalar los paquetes de la nueva versión actualizando desde el mismo sistema operativo. Las nuevas ISO de Debian 11.3, que están diseñadas para instalaciones de cero, están disponibles en la página de descargas del proyecto.