Debian 11.2 ya está aquí con parches de seguridad y corrección de errores

A diferencia de su alumno más aventajado, también conocido como Ubuntu, los desarrolladores que hay detrás de este proyecto no tienen una hoja de ruta definida en el tiempo. Lanzan las cosas cuando las tienen preparadas, y, tras el lanzamiento de la anterior actualización de punto que llegó a principios de octubre, hace unos instantes han liberado Debian 11.2. Como es habitual, Project Debian nos recuerda que no hay que volverse loco con estos lanzamientos, es decir, no es una versión totalmente nueva de su sistema operativo.

Este lanzamiento ha tenido lugar más de dos meses después de Debian 11.1, y nos lo han entregado para tapar 30 fallos de seguridad y corregir 64 bugs. Entre los fallos de seguridad que han corregido hay uno muy importante que tienen que corregir muchos proyectos, y no sólo los relacionados con Linux, como es el de la vulnerabilidad log4j2.

Debian 11.2 se puede instalar desde el mismo sistema operativo

El proyecto Debian se complace en anunciar la segunda actualización de su distribución estable Debian 11 (nombre en clave bullseye). Esta versión puntual añade principalmente correcciones para problemas de seguridad, junto con algunos ajustes para problemas graves. Los avisos de seguridad ya han sido publicados por separado y están referenciados cuando están disponibles.

Los usuarios existentes ya pueden instalar los paquetes de Debian 11.2 desde el centro de software o desde el terminal con el comando sudo apt update && sudo apt full-upgrade. Para nuevas instalaciones, la nueva ISO ya es la que tiene la numeración 11.2.

Debian 11 fue lanzado el 14 de agosto y llegó con novedades como el kernel Linux 5.10, escritorios GNOME 3.38 y Plasma 5.20, entre otros, soportado hasta 2026 y otras mejoras como el soporte nativo para exFAT. También aprovecharon para actualizar los paquetes, entre los que destacan GIMP 2.10.22, Vim 8.2, Python 3.9.1 y otros más de 59.000 paquetes que mejorarán, o mejor dicho, actualizarán la experiencia de usuario al usar software más reciente.