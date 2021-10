El pasado 14 de agosto empezó a galopar Bullseye. Ese es el nombre en clave de la última versión de una de las distribuciones más importantes del mundo Linux, una en la que se basa por ejemplo el tan famoso Ubuntu. Como todas, esta versión estará soportada durante 5 años, y aún faltan dos hasta la siguiente, lo que no significa que no vaya a haber correcciones. De hecho, anoche llegó Debian 11.1 con los primeros parches.

Los artículos sobre las actualizaciones de punto de Debian no suelen ser de los más emocionantes, y solemos centrarnos en el lanzamiento en sí. De hecho, el proyecto que desarrolla el sistema operativo tampoco publica nada llamativo, centrándose en mencionar las correcciones realizadas y que no se trata de una nueva versión del sistema, por lo que no es necesario realizar la instalación de cero; basta con actualizar los paquetes



Debian 11.1 contiene correcciones

Tenga en cuenta que la versión puntual no constituye una nueva versión de Debian 11, sino que sólo actualiza algunos de los paquetes incluidos. No es necesario tirar los medios de instalación antiguos. Después de la instalación, los paquetes pueden actualizarse a las versiones actuales usando un mirror actualizado de Debian.

Al mismo tiempo que Debian 11.1, el proyecto ha lanzado Debian 10.11, lo que es la decimoprimera actualización de punto de Buster. Debian 10 fue lanzado en el verano de 2019, por lo que aún le quedan tres años más de soporte y seguirán lanzando actualizaciones de mantenimiento hasta 2024.

Entre los parches que han introducido en Debian 11.1 tenemos 24 de seguridad. El resto, con un total de 74, están repartidos entre los diferentes paquetes del sistema operativo como Mutter, Nautilus o el Kernel.

Debian 11 seguirá recibiendo actualizaciones como esta hasta 2026. La siguiente version será Debian 12, cuyo nombre en clave será Bookworm, el gusano verde con gafas de la saga Toy Story.