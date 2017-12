Debian 10 “Buster” vendrá con instalaciones automáticas de seguridad

Y si piensas que esas son las únicas novedades te equivocas, por supuesto todo el resto de paquetería incluida en la distro ha sido actualizada a versiones más actuales, algunos cambios que afectan a systemd, etc. Por otro lado Syslinux ahora soporta EXT4 64-bit, y se ha añadido soporte para algunas placas SBC como A20-OLinuxXino LIME2, FriendlyArm Nano Pi M1 Plus, y otras de Marvell. No menos importante es el soporte de idiomas que se eleva ahora a nada menos que 75 lenguas diferentes…