Debian 10.7 ya disponible, llega sobre todo con parches de seguridad

Hace ya casi año y medio que «Buster» está con nosotros. Desde entonces, el proyecto Debian ha lanzado 7 actualizaciones de mantenimiento, la sexta a finales de septiembre y hace unas horas han lanzado Debian 10.7. No es la actualización más emocionante de esta famosa distribución, madre y abuela de muchos sistemas operativos, pero este tipo de actualizaciones no lo son nunca, como tampoco lo son las similares en algunos de sus hijos como Ubuntu.

Tal y como indica el proyecto en la nota de este lanzamiento, los usuarios que ya estén usando Debian 10 no deben preocuparse demasiado para recibir todas las novedades de esta actualización, más que nada porque son las que han ido lanzando durante los últimos meses y, si no las tienen ya instaladas, aparecerán pronto como disponibles.

Tenga en cuenta que la versión puntual no constituye una nueva versión de Debian 10, sino que solo actualiza algunos de los paquetes incluidos. No hay necesidad de deshacerse de los viejos medios de «Buster». Después de la instalación, los paquetes se pueden actualizar a las versiones actuales usando un mirror de Debian actualizado. Aquellos que instalan actualizaciones de security.debian.org con frecuencia no tendrán que actualizar muchos paquetes, y la mayoría de estas actualizaciones se incluyen en la versión puntual.