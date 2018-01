¿Por qué debería aprobar los exámenes LPIC o LFCS y LFCE?

Hay muchas formas de colaborar con la comunidad de software libre y código abierto, desde escribir artículos o manuales, traducir software, desarrollar, etc. Y lo mejor es que en esta gran comunidad tú no eres uno más como podrías ser en otros lugares, sino que eres uno de los nuestros. El código abierto está reinando y los sistemas con kernel Linux se ha convertido sin duarlo en los más usados y demandados de todo el mundo, a pesar de que muchos solo piensan que solo lo tienen instalados ‘unos radicales que intentan robarle secretos al gobierno’ o ‘una panda de frikis’.

Si has estado siguiéndonos hemos escrito multitud de artículos en LxA hablando sobre muchos proyectos que se sustentan gracias a Linux, y son muchas las empresas que necesitan de éste kernel. Por eso se ha transformado en algo que solo compartían algunos aficionados a la computación a principios de los años 90 a algo monstruoso que debes conocer si necesitas mejorar tu posición laboral o si queires conseguir empleo más rápidamente. Por eso en este artículo te vamos a hablar un poco de su importancia, las certificaciones oficiales que puedes realizar y que son más valoradas por el sector TI y también cómo puedes comenzar a aprender…

Linux en cifras: saber te acerca a los puestos de trabajo

Convertirte en un sysadmin (administrador de sistemas) especializado en sistemas operativos GNU/Linux o en un desarrollador puede ser una buena oportunidad de encontrar un gran trabajo. Linux no es un sistema poco usado, todo lo contrario Linux está en todas partes. ¿No te lo crees? Pues mira a tu alrededor. Si tienes acceso a un supercomputador o un gran servidor, como los de la granja de servidores de la imágen de la portada de este artículo, te toparás con que aquí Windows y macOS brillan por su ausencia y el gran rey es Linux y en menor media otros Unix. ¡Vale! Me has convencido, tal vez puedas pensar que este tipo de máquinas es inalcanzable para muchos de los mortales como nosotros… o tal vez si llegas a ser un buen sysadmin algún día tenga suno de ellos a tu cargo…

Tal vez tu smarttv, smartphone o tablet e incluso tu smartwatch tenga un kernel Linux si opera con un SO Android, Tizen, etc. ¿Y qué me dices de tu coche? Si posees un coche conectado muy probablemente también tenga un sistema operativo basado en Linux como Android e incluso si no se trata de un coche contectado también muchos tienen sistemas electrónicos embebidos con SoCs basados en Linux para el control de tracción, consumo, seguridad, etc. También está presente en el mundo del motorsport, los Formula 1 también los tienen en su centralita electrónica y también en las fábricas donde se diseñan estos monoplazas… Los dispositivso IoT tan de moda a hora, desde juguetes a cualquier otro tipo de dispositivos también pueden funcionar gracias a Linux. ¿Y los robots? Pues también estás en lo cierto, drones y robots domésticos como industriales y científicos como los usados en la NASA también funcionan con Linux y ROS.

Probablemente si tienes dispositivos domóticos en casa también funcionen gracias a Linux, y qué me dices de tus electrodomésticos, muchos de ellos también funcionan gracias a él. Tal vez en tu portátil u ordenador de sobremesa no lo tengas instalado o tal vez sí, pero todos los días accedes a servicios de Internet que están soportados gracias a maquinas GNU/Linux como Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, etc. ¿No lo haces? Entonces es probable que hayas visto películas como las de los estudios Pixar que están renderizadas gracias a máquinas con Linux o tal vez hayas visto Avatar, Spiderman, etc. ¿Verdad?

Pero… ¿Quieres más datos para pensar que Linux es una profesion de presente y de futuro? De acuerdo incoformista, así me gusta, entonces pudes echar un ojo a este otro artículo… Todas esas empresas dependientes de esos sistemas y todos los fabricantes de dispositivos basados en Linux necesitan trabajadores que dominen el uso de este sistema. Aún sigues con dudas, entonces puedes acceder a webs o apps de empleo y usar la palabra clave Linux, la cantidad de puestos que necesitan conocimientos linuxeros te sorprenderá. Cuando en otros sectores se despedía a gente durante el periodo de crisis muchas empresas necesitaban gente formada con conocimientos sobre Linux.

¿Sabías que?

9 de cada 10 administradores de sistemas trabajan a tiempo completo con sueldos anuales que pueden superar los 21.000€ anuales.

Desde 2013 la demanda de profesionales Linux viene incrementándose un 4% por año, con cifras cercanas al 27% estimado para 2020. ¡Presente y futuro! Recuerdalo.

Y lo mejor de todo, la demanda actual de profesionales cualificados no está satisfecha al 100%, es decir, se necesitan más profesionales de los que se forman actualmente.

Tal vez hayas pensado que deseas trabajar desde casa, pues esto es algo que también juega a favor del código abierto y Linux, ya que muchos desarrolladores y profesionales trabajan desde su hogar como administradors de sistemas a distancia, desarrollando software y realizando aportaciones o como deskhelp…

¿Qué exámenes me acreditan como profesional?

Bien es cierto que existen muchas certificaciones disponible en el mercado pero no todas están tan bien valoradas, así que aquí intentaré orientarte de la forma más veraz posible y sin engaños. Quizás muchos te digan que pasar los primeros dos exámenes para conseguir las certificaciones LPIC-1 te pueda catapultar a trabajos de ensueño, pero lo cierto es que no. Esa certificación es demasiado básica, aunque existe otra aún más esencial que ni siquiera te recomiendo. Para poder optar por un buen trabajo y dedicarte a lo que te gusta necesitas al menos tener la LPIC-2 y similares.

También existen las certificaciones oficiales que te presenta SUSE o Red Hat. Personalmente las veo bastante buenas y de calidad, pero si quieres un consejo tampoco es lo que buscas, puesto que son muy específicas para sus ecosistemas y no para poder usar GNU/Linux con cualquier distribución de una forma más genérica. Tampoco veo muy adecuado tener la CompTIA Linux+, bueno, te explico… Sí que es una certificación bastante bien reconocida y tras ella está CompTIA que tiene mucho prestigio, pero al fin y al cabo la Linux+ es la misma que LPIC-1. Es decir, te puedes ir a cualquier centro autorizado de tu zona para realizar una u otra y el certificado que consigues es el mismo en ambos casos. Pero como he dicho en el párrafo anterior te recomendaría al menos sumar a ésta la LPIC-2 también, ya que ese nivel es bastante elevado como para ser un buen sysadmin.

Y por último tenemos las propias certificaciones de la Linux Foundation, que puedes realizarlo online conectando tu equipo con alguna de las distribuciones que ellos requieren para realizar el exámen (Ubuntu, CentOS u openSUSE). En todas tendrás que pagar, por supuesto, tanto las de LPI como las CompTIA, etc., y la Linux Foundation no es una excepción. Pero en este caso puedes optar a conseguir la LFCS que es la más básica, aunque bastante avanzada y equivalentes a lo que tenemos con LPIC, y por otro lado la más avanzada para desarrollo como es la LFCE.

En conclusión, te recomendaría que optes tanto por las de la Linux Foundation como por los de LPIC (al menos hasta la LPIC-2), aunque si te animas y quieres ir más allá puedes conseguir la LPIC-3 en alguna de sus especialidades: seguridad, virtualización,… Con ellas tendrás un certificado oficial valorado por las empresas que hará tu CV mucho más jugoso.

¿Dónde puedo estudiar para prepararme para estos exámenes?

Ahora bien, prepararte para estos exámenes, sobre todo para los más avanzados, no es una tarea sencilla. No te basta con los conocimientos básicos, pero eso no quiere decir que sea imposible de conseguir o que tú no puedas. Cualquier persona podría optar a ellos. La mala noticia es que no existe demasiado material de estudio para estas certificaciones que merezca la pena. Y si existe, mucho no está traducido al español, sino que son libros o cursos en inglés u otros idiomas. ¿Entonces cómo me preparo?

Pues lo cierto es que hay algunos buenos materiales de estudio que te recomiendo y todos ellos en español:

Libros : Para los LPIC-1 Para los LPIC-2 Para los LPIC-3: no vas a encontrar nada específico. Para otras certificaciones: no existen libros específicos.

: Cursos : C2GL: es un curso que te prepara para varias certificaciones de una sola vez, como las LPIC-1, LPIC-2 y también para las LFCS y LFCE, así como para CompTIA (por supuesto) e incluso tiene partes del curso que pueden servirte como preparación para ciertas partes o exámenes LPIC-3. Se compone de PDFs de teoría (con la colaboración de algunos VIP del sector, como Jon “maddog” Hall, Richard Stallman, y más), máquinas virtuales para practicar, ficheros de código fuente, y vídeos tutoriales prácticos. Podrás comprobar tus conocimientos con pruebas prácticas tras cada bloque temático y con retos prácticos que te motivarán a investigar a la par que aprendes. ¡Te invito a unirte! Además se imparte online y desde cualqueir país…

: Google: es otro de tus aliados, también puedes buscar información para ir aprendiendo por tu cuenta, aunque para certificaciones más esenciales podría ser suficientes, quizás no sea el mejor método para otras.

Conclusión, los libros tienen una información algo desactualizada, ya que las certificaciones como LPIC suelen atualizarse cada ciertos años, y puede que encuentres cosas algo desfasadas. Por otro lado ser autodidacta te aporta mayor libertad y es gratis, pero con el curso siempre tendrás a tu disposición un tutor dispuesto a resolver tus dudas y que te podrá asesorar en cada momento, además de tener un abolsa de trabajo a la que optar.

No olvides dejar tus comentarios con tus dudas, recomendaciones, o sugerencias…