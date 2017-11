Dead Cells lanza una actualización brutal

Dead Cells es un videojuego disponible en la tienda Steam (solo para Windows por el momento )y también en GOG del que seguro que ya conoces algo, y si no es así, aquí te hablaremos de él. Aunque la verdadera noticia es que el título ha lanzado una actualización brutal, y no es un decir, ya que se ha agregado un 20% más de contenido al videojuego de plataformas. Comenzado por la renovación del antiguo sistema de fortaleza/habilidades/salud por otro basado en brutalidad/táctica/supervivencia, así como nuevos objetos, armas, escudos, habilidades, enemigos, etc.

Dead Cells, para aquellos que no lo conozcáis está inspirado en Castlevania, pero con un estilo propio. ¿Qué ocurre cuando te mueres? En otros juegos se acaba todo, pero aquí es la mejor herramienta de aprendizaje evitando volver a repetir los mismos errores y aportando un toque diferente a otros juegos del mismo género. En otros juegos cuando te matan piensas en lo que hiciste mal para aprender y no volver a cometer el mismo error y lo que puedes hacer diferente para intentar salir ileso, pero aquí todo cambia… Eso ya no nos servirá.