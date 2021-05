De WordPress a Jekyll. Por qué dejé los gestores de contenidos

Una de las cosas que debemos recordar los difusores del software libre y de código abierto es que no todo el mundo tiene las mismas necesidades, tiempo o ganas para dedicarlo a la instalación o aprendizaje de un nuevo programa. La filosofía detrás del software libre es genial, pero si eres un diseñador gráfico freelance, estarás demasiado ocupado consiguiendo y terminando los trabajos que te mantienen como para aprender a hacer en Inkscape lo que habitualmente haces con Adobe Illustrator.

De WordPress a Jekyll

Hacia fines del año pasado tomé la decisión de dejar de utilizar WordPress en mi blog personal y pasar a utilizar un generador de sitios estáticos llamado Jekyll. Diversos problemas de índole personal más las obligaciones laborales, hicieron que ese traspaso se demorara. Tampoco ayudó la aparente incapacidad de los desarrolladores de proyectos de código abierto de reunir la documentación necesaria en un solo lugar y de redactarla de forma comprensible.

Sigo pensando que fue una buena idea. Para mí. A menos que seas un fanático de la tecnología, necesites economizar recursos del servidor o requieras de una personalización extrema, lo mejor es que te quedes con WordPress o pruebes con algún otro gestor de contenidos.

Gestores de contenidos, frameworks y creadores de sitios estáticos.

Supongamos que quieres mudarte a una casa. Tienes tres opciones:

Comprar una casa ya construida: En la que solo tienes que llevar tus muebles y colgar los cuadros.

Encargar una casa en base a módulos prefabricados

Contratar un arquitecto y una empresa constructora y hacerla a tu gusto.

Los gestores de contenidos como WordPress permiten que te concentres solamente en el contenido. Disponen de una serie de plantillas que automatizan la representación de la información y de complementos que agregan funciones adicionales.

Los frameworks son un conjunto de componentes que puedes combinar para crear páginas web personalizadas. Necesitas tener conocimientos de codificación para poder combinarlos y para agregar interactividad.

Los creadores de sitios estáticos de los que ya había hablado, a partir del contenido y de ciertas instrucciones proporcionadas, generan páginas web que utilizan HTML, CSS y Javascript. Lo de estáticos no hay que tomarlo al pie de la letra, ya que es posible hacerlos interactivos.

La diferencia principal es que los gestores de contenidos requieren mayores recursos del servidor al necesitar de una base de datos. Es esa base de datos en donde se encuentra la información sobre como representar el contenido, el contenido a representar, los roles y los privilegios de los usuarios y la información sobre la página que requieren los buscadores.

Cuando utilizas un framework, debes poner página a página toda la información requerida por los buscadores, para la correcta visualización del sitio en diferentes formatos de pantalla y la ubicación de los elementos externos que se muestran o agregan interactividad.

Los creadores de sitios estáticos permiten automatizar ciertas tareas como mostrar los datos de identificación del sitio, la agrupación de los artículos en categorías o la paginación

Es importante marcar la diferencia. Los gestores de contenidos buscan la información en la base de datos y la muestran cada vez que un usuario se conecta a la página web. Los creadores de sitios estáticos crean una página web que incluye esa información incrustada en su código.

Quiero insistir en que esta serie de artículos debe ser leída como un diario con mis experiencias y no como una receta. Si vas a iniciarte en el mundo de los blogs deberías dedicar todo el tiempo al contenido y no a memorizar las distintas abreviaturas de Markdown o comandos de Liquid. Cuando ya tengas experiencia y una base de lectores, puede que quieras mayores opciones de personalización. Recién ahí deberías considerar Jekyll

Mi ida de WordPress se debió a que la opción gratuita me quedaba chica, y las opciones de pago, en un país donde la cotización del dólar no para de subir, no eran una alternativa viable. A esto hay que sumarle que los temas comenzaron a pedir la instalación de complementos, y si querías tener más de un tema te encontrabas con varios complementos diferentes que cumplían la misma función.

En los próximos artículos voy a extenderme más sobre las diferencias entre un método u otro de creación de blogs que hicieron que tomara la decisión.