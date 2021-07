De pseudocódigo y diagramas. La programación en Linux 3

En esta serie de artículos estamos tratando de darle un marco teórico que permita a los aspirantes a programadores elegir las mejores herramientas de la enorme selección que ofrece Linux para la creación de software.

En el artículo anterior habíamos dividido el proceso de programación en cinco etapas y habíamos comenzado con la descripción de la primera.

De pseudocódigos y diagramas

Para quienes no se sienten cómodos con las representaciones gráficas utilizando diagramas de flujo, el pseudocódigo representa una buena alternativa.

El pseudocódigo está a medio camino de una larga descripción narrativa y el código escrito en un lenguaje de programación.

Se trata de una descripción detallada de los pasos que un programa debe hacer para cumplir la tarea encomendada. Pero, al estar redactado utilizando palabras de nuestro idioma, permite a quienes participan de un proyecto sin ser programadores determinar si estos entendieron que es lo que se espera de ellos.

La descripción en pseudocódigo admite los siguientes tipos de instrucciones; de proceso, control, descripción y la combinación de todas o algunas de ellas. Para esto utiliza tres tipos de estructuras:

Estructura secuencial: Las instrucciones se ejecutan de manera ordenada empezando por la del renglón inicial y así sucesivamente hasta llegar al último.

Estructura selectiva: El que una instrucción se ejecute depende del cumplimiento o no de una condición. Puede ser doble (hay dos alternativas) múltiples (Varias condiciones mutuamente excluyentes) Múltiples Casos (Se compara si un valor generado por el programa coincide con uno dado)

Estructura iterativa: Una o más instrucciones se ejecutan de manera ininterrumpida hasta que se le indique o se cumpla una condición. Las modalidades son Bucle mientras (las instrucciones se ejecutan mientras se mantenga una condición). Bucle repetir (Comprueba si se cumplieron todas las instrucciones del bucle y en caso de haberlo hecho se continúa con la ejecución del resto del programa, Bucle para (El código del bucle se ejecuta hasta que se alcanza el número de repeticiones predeterminado), bucle para cada (se ejecuta con una lista de elementos, Anidamiento ( Incluir funciones y procedimientos dentro de otras funciones y procedimientos.

Ejemplo de pseudocódigo

Supongamos que tenemos que escribir un programa que compare dos valores introducidos por el usuario. No se acepta que el usuario introduzca dos valores iguales. Tendríamos algo como esto

INICIO

Poner las variables A=0 y B=0

Pedir la introducción de dos valores distintos

Leer los valores

Asignar los valores de A y B

Comparar los valores de A y B

Si A y B son iguales se vuelve a 3

Si A > B entonces escribir A es mayor que B

Si A < B entonces escribir Escribir B es mayor que A

Escribir ¿Desea introducir otro valor? (S/N)

Si se pulsa S ir a 3

Si se pulsa N finalizar programa

FIN

Herramientas de código abierto para la determinación de problemas

Programas para la creación de diagramas de flujo.

Estos programas traen todos los símbolos necesarios para representar las tareas de la futura aplicación.

LibreOffice Draw

La aplicación para dibujo vectorial de la suite ofimática de The Document Foundation incluye todos los símbolos necesarios. Aunque, al no haber sido creada para eso no tendremos características de automatización. Habrá que ajustar posición y tamaño manualmente

Inkscape

Es la más completa herramienta de código abierto para el trabajo con gráficos vectoriales. Utiliza el formato SVG con todas sus ventajas y es la opción ideal para lograr impresiones de alta calidad de los diagramas de flujo. También trae predefinidos todos los símbolos necesarios

Editor de diagramas Dia

Dia está inspirado en Visio, la aplicación de Windows para la creación de gráficos técnicos. Disponible en los repositorios, trabaja con varios formatos gráficos, permite la impresión en múltiples páginas y, además de las formas predefinidas permite la utilización de otras creadas por el usuario.

Programa para escribir pseudocódigo

PseInt

Este desarrollo español es ideal para comenzar en la escritura de pseudocódigo. Dado que el pseudocódigo que utiliza está basado en nuestro idioma, la curva de aprendizaje se reduce notablemente. Además incluye un creador de diagramas de flujo, ayudas emergentes, plantillas de pseudocódigo, indentado inteligente y la ejecución del programa.

Debido a que el pseudocódigo no es algo formalizado, no existen demasiadas herramientas disponibles. Si hay complementos para los distintos editores de código y entornos integrados de desarrollo.