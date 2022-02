De enojos y financiamiento. Mi balance del 2021 parte 10

La décima entrega de mi balance del 2021 nos lleva al mes de setiembre y a tratar las cuestiones de financiamiento. Este último tema finalmente explotó en enero de este año. También un nuevo enojo de Linus



Qué pasó en setiembre

Pagar o no pagar. Esa es la cuestión

La polémica empezó cuando el sitio de distribución de software libre mediante Torrents, FOSS TORRENTS anunció:

Por la misma razón que no distribuimos Elementary OS, dejaremos de distribuir a Linux Lite. No competimos con un modelo de ‘Paga lo que quieras’. Su equipo está trabajando muy duro para darte la mejor distribución posible y se merecen al menos una recompensa por todo su esfuerzo. Si creáramos un torrent para Elementary OS o Linux Lite, la gente lo usaría para descargar y (probablemente) no donaría a esos proyectos. Eso realmente perjudicaría a los proyectos, e incluso a nosotros en el futuro. Estamos aquí para promover proyectos de software libre, no para ganar dinero a sus espaldas.

No todos nuestros lectores están de acuerdo con pagar por software. Uno de ellos comentó:

Otro aprovechado que quiere cobrar, cuando el trabajo lo hacen otros. Ya que es una distro basada en Ubuntu, el solo le hace un lavado de cara y ya se cree con derecho a cobrar, igual que los jetas de elementary os, también basada en Ubuntu, le pego un lavado de cara y te cobro. No veo mal que quieran cobrar por una distro, pero no por una distro que la base te la hace otro y tu solo le haces un lavado de cara. Los de Solus OS por ejemplo, perfectamente podrían cobrar por ella, porque no está basada en ninguna otra, la hicieron nueva desde cero e incluso inventaron su propio escritorio, en estos casos si veo normal que se cobre por una distro, porque está echa desde cero y eso tiene un curre que no me veas. En mi opinión, quien cobrase por una distro basada en Ubuntu, tendría que darle el 80% de la facturación que sacasen a canonical, ya que es la única que tiene el mérito de que esas distros echas por jetas, funcionen.

Linus se enoja con Paragon y GitHub

El enojo mensual de Linus Torvalds tuvo que ver esta vez con la forma en la que una empresa que colabora en el desarrollo del núcleo Linux pidió que se incorporara un nuevo código.

Los desarrolladores del núcleo Linux utilizan un software de control de versión en la nube llamada GitHub. Este software, permite hacer el seguimiento de quién, cuándo y qué realiza modificaciones.

En caso de que no seas un desarrollador oficial del núcleo, puedes hacer una bifurcación (fork). Esto consiste en copiar los archivos del proyecto a tu propio repositorio y, luego realizar tus propias modificaciones. A continuación, mediante una pull request, puedes pedirle al administrador del proyecto original que incorpore las modificaciones.

Y, aquí es donde está el problema.

Paragon Software desarrolló un controlador que permite utilizar el sistema de archivos de Windows en Linux. Una vez realizadas las modificaciones requeridas para formar parte del núcleo Linux, la empresa envió la pull request. Pero, no cumplió con la formalidad que le agrada al finlandés:

En un mundo perfecto, se trataría de una firma PGP que pudiera rastrear directamente hasta ti a través de la cadena de confianza, pero nunca lo he exigido

También protestó por las deficientes prestaciones de GitHub a la hora de incorporar código externo al proyecto principal. Para el creador de Linux «las fusiones del kernel de Linux deben hacerse de manera apropiada. Según él: «Eso significa mensajes de confirmación adecuados que incluyan información sobre lo que se fusiona y *por qué* se fusiona algo. No conforme con esto, también exige una información adecuada sobre la autoría y el committer, etc. Todo lo cual, según Linus GitHub no proporciona.

Teniendo en cuenta que la base de GitHub fue un proyecto del propio Linus enojado por las deficientes alternativas, no es de extrañar que nos sorprenda con algún otro producto innovador

