dconf: restablecer los parámetros por defecto para tu entorno de escritorio

Resetter es una herramienta que restablece los parámetros de fábrica o por defecto de Ubuntu en unos pocos minutos, por tanto resulta una herramienta bastante práctica para volver a dejar el sistema como estaba al inicio. Por tanto tendríamos un sistema operativo igual que en el momento en el que lo instalamos por primera vez. También hemos tratado en LxA la herramienta TimeShift para restablecer el sistema gracias a instantáneas del SO desde las que podemos retaurar si algo no ha ido bien con actualizaciones, instalaciones fallidas, configuraciones, etc.

Ya sabes que dispones de un batallón de herramientas disponibles y listas para evitarnos problemas, como las de backups o copias de seguridad, y estas que hoy citamos en este artículo. Igualmente hablamos de las alternativas de CCleaner en Linux como Bleachbit, etc. Gracias a todas ellas podemos mantener el sistema en un buen estado y prevenir perdidas de datos o sistemas no funcionales en un futuro. A parte tenemos otras tantas potentes herramientas de administración que nos ayudarán en muchos otros frentes, como el fantástico y flexible YaST para distros SUSE y openSUSE. Seguramente también has oído hablar de otros paneles de control o de apps como Unity Tweak Tool para modificar los parámetros por defecto de Unity en Ubuntu. Pues bien, por ahí también van los tiros de este comando que presentamos aquí, ya que va destinado a restablecer los parámetros o configuración por defecto del entorno de escritorio con una simple orden de la consola. Hablo de la herramienta dconf que puede trabajar tanto con Unity, como con GNOME y MATE. Así que si tienes cualquiera de ellos, podrás usar la orden:

dconf reset -f /

Así de simple sería volver a la configuración predeterminada de MATE, Unity y GNOME. Una vez ejecutado veremos que cualquier cambio realizado se eliminará volviendo al origen, incluido si hemos cambiado el fondo de pantalla.